Lewis Hamilton örül, hogy senki nem hallgatott rá

– A csapat és a pilóta közötti dinamika rendkívül fontos, ez most is bebizonyosodott. A korai baleset okán Lewis azt mondta magának, hogy ő ezt nem csinálja még egyszer végig, főleg, mert harmincnyolc másodperc volt a lemaradása a cseréje után az előtte autózó pilótákhoz képest, szóval úgy tűnhetett, hogy már nincs értelme lefutni ezt a verseny. De ezután erőt vett magán, és a kiváló tempója nemcsak az ő lelkivilágát billenthette helyre, hanem a csapatét is. Ki gondolta volna, hogy felzárkózik a negyedik helyre, mielőtt a problémája megjelent volna.

Úgy nézett ki, mint egy világbajnoki címre esélyes autó, ami a korábbi futamokon egyáltalán nem volt jellemző. Ez eszembe juttatta a korábbi éveket, amikor a mi autónk volt a legjobb. És persze a pilótánk.

A futam végén a Mercedes mindkét pilótájának műszaki gondjai akadtak, ezért vissza kellett venniük a tempóból. Wolff így nyilatkozott a történtekről:

– Aggódunk emiatt. Lewis autójából szivárgott a víz, míg George-nál túlmelegedés lépett fel. Utána kell járnunk a dolgoknak.

Hálás, hogy nem hallgattak rá

Nem meglepő módon Hamilton is örvendezett, hogy a Mercedes rátalált a helyes útra. A hétszeres vb-győztes pilóta elmondta, az autója ugyan a kanyarokban továbbra is pattog, már messze nem jelent olyan nagy problémát, mint korábban. Hamilton a csapatát is megdicsérte, amiért nem hallgattak rá, amikor ő fel akarta adni a futamot.

– Hálás vagyok a csapatnak, hogy higgadtan reagáltak és arra sugalltak, hogy pozitív legyek. Remekül dolgoztak, ennek köszönhettem, hogy fel tudtam zárkózni. Az autó is nagyszerűen működött, közelebb éreztem magam az élmezőnyhöz, ami hatalmas dolog. Sajnálom a rajt utáni defektet, de nem adtam fel a harcot. Végül is ez a dolgunk, vagy nem? – tette fel a költői kérdést a 37 éves pilóta. – Sokkal melegebb volt a futamon az előzetes várakozásokkal szemben, ez minden autóra hatással volt. Nem tudom, hogy történt az enyémmel, de a verseny végéhez közeledve csak ötven százalékra nyomhattam a gázt, az egyenesekben sokszor le kellett vennem a gázpedálról a lábam, így hűtve az autót. Ezért elveszítettem a negyedik helyet Sainzzal szemben, ami nagyon fájt, tekintve, hogy a mezőny végéről zárkóztam fel.

Russell a túlélésre játszott

A harmadik helyen célba ért Russell rendkívül boldog volt a dobogós helyezése miatt, ugyanakkor nem jelentené ki, hogy a Mercedes utolérte volna a Red Bullt és a Ferrarit.

– Szívesen állítanám ezt, de őszintén szólva kifejezetten nehéz futamon vagyok túl, mindent beleadtam, hogy sikerüljön magam mögött tartani Maxot. Folyamatosan Red Bullokat láttam a visszapillantó tükrömben, ami nem volt túl szórakoztató dolog. Túlmelegedéssel küzdöttünk, ez megnehezítette a dolgunkat, és az utolsó körökben már csak a túlélésért hajtottam. Büszke vagyok rá, hogy végül célba tudtam érni.

Mindent egybevetve nagyon örülök neki, hogy harmadik lettem, sok ponttal lettünk gazdagabbak. Köszönöm a csapatnak és minden gyári dolgozónak, hogy lehetővé tették a dobogós hely elérését – hálálkodott a fiatal versenyző.