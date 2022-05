Michelisz Norbert karrierje legkeményebb feladata előtt áll

– Fizikailag felkészültem, lelkileg ráhangolódtam, de hogy milyen is lesz ez pontosan, azt még én sem tudom, a teszteken sem fordult elő, hogy ugyanaznap a TCR és ETCR autót is vezettem volna – árulta el a Hyundai Motorsport gyári versenyzője. – Ha a versenyautókat skáláznánk, akkor ha nem is a két szélén lenne a két autó, de elég messze állnának egymástól, teljesen máshogyan kell kezelni őket.

Biztos, hogy az alkalmazkodókészség lesz karrierem eddigi legnehezebb hétvégéjén a siker kulcsa.

Nem segíti Micheliszt, hogy Pau utcai pálya, és ez a típus önmagában is mindig különleges kihívást jelent, hiszen általában szűk a hely és nincsenek bukóterek, a hiba sokba kerülhet.

– Egy utcai pályán mindig sokat számít az önbizalom, ami egy versenyző esetében abból fakad, hogy mennyire érzi jól magát az autóban, mennyire ismeri a technikát – magyarázta Michelisz. – Én még nem tartok ott az ETCR-autóval való barátkozásban, hogy feszegessem a határokat, ezért reálisnak kell lenni. Ebben a bajnokságban most az a legfontosabb, hogy minél több időt töltsek a pályán, mert

minél gyorsabban otthon érzem magam az autóban, annál előbb tudok majd úgy küzdeni vele, ahogy igazán szeretek.

A WTCR-ben nincsenek ismerkedési problémái a magyar pilótának, aki szeretne idén újra a bajnoki címért küzdeni. A szezon eleje ugyanakkor jellemzően nehezebben indul neki, az idénynyitón ráadásul az esélyek sem a Hyundai mellett szólnak.