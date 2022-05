Nehezebben a reméltnél, de Litvánia is kipipálva

A jó kezdést nem követte olyan fergeteges folytatás, mint egy nappal korábban a Koreai Köztársaság ellen, kiegyenlített volt a játék, amit az első harmad egyenlő kapura lövési mutatója (13:13) is mutat. Mindkét csapat egyszer-egyszer támadhatott emberelőnyben – eredménytelenül. Jelentős különbség volt, hogy Sofron István túlzottan kemény ütközésért, majd utána a reklamálásért 2+2 perces büntetést kapott – szinte másodpercre pontosan két perccel a harmad vége előtt, tehát a második két perc áthúzódott a második húsz percre. A litvánok ekkor sem tudtak mit kezdeni a fórral, sőt Hári léphetett ki egyedül, a szóló végén azonban nem tudta becsapni Armalis kapust.

Hári két perc múlva újra próbálkozhatott és ekkor már nem hibázott. Bár eredetileg senki sem így képzelte a második magyar gólt. Az éppen Háritól kapott korongot Sofron ütötte kapura, már az egész magyar csapat gólt ünnepelt, de a videózás után kiderült, a bírók okkal vizsgálták a jelenetet, a korong a vasról pattant ki. Csakhogy a lövés közben a litván védő kisöpörte Sofron lábát, így ha a gólt nem is adták meg a játékvezetők, jó döntésként büntető ítéltek. S ekkor jött el másodszor is Hári János nagy pillanata. A Fehérvár centere ezúttal tökéletesen húzta keresztbe fonákkal a korongot Armalis előtt, s helyezett a kapuba. A 24. percben tehát 2-0-ra vezettünk.

Csak néhány percig örülhettünk a megnyugtató előnynek. A 27. percben ugyan fórba kerültünk, de hamarosan Erdély Csanádot is kiállították, s rögtön a buli után Alisauskas hatalmas gólt ragasztott Rajna Miklós kapujának bal felső sarkába (2-1).

Sokáig nem ízlett a mieinknek a termetre nagyobb litvánok kemény játéka, a középső harmad második felére aztán sikerült nyomasztó fölénybe kerülni, de sajnos Sebők, Kulmala, Vas helyzete, végül Erdély ziccere is kimaradt. Az utolsó percre emberelőnybe kerültünk, de nem tudtunk élni vele, majd a harmadik harmad elején sem.

A litvánok feltámadtak, nagyon élesen alakult a záró játékrész. Tíz perccel a vége előtt eldönthettük volna a meccset, ám kettős emberelőnyben sem sikerült betalálni. Folytatódott az adok-kapok. Három perccel a vége előtt Kulmalát kiállították – a félreértések elkerüléséért a honosított finn játékos a magyar csapatot erősíti –, a hajrára is maradt tehát izgalom. Sikerült kivédekezni az emberhátrányt, majd a végén a litvánok lehozták a kapusukat, de sem itt, sem ott nem esett gól.

Kiszenvedtük... Ha szoros meccsen, csupán 2-1-re, de a lényeg az, hogy megvan a második győzelem, továbbra is nyitva van az elit kapuja.

Simpson: Teljesen más meccs volt

– Minden ellenfelet tisztelni kell, s ez be is igazolódott – kezdte az értékelését Sean Simpson, a magyar válogatott kanadai szövetségi kapitánya. – A litvánoké nagyon jól felkészített csapat, keményen dolgoznak, a szlovénok ellen is jól játszottak, csak négy kettőre kaptak ki. Mi is keményen harcoltunk, noha teljesen más típusú meccs volt a mai, mint a tegnapi en kellett helytállniuk, inkább a küzdelem dominált az utolsó pillanatig. Egy csapat akkor lehet sikeres, ha különböző akadályokat is képes venni. Az emberhátrányos játékunk is remekül működött, ez elsősorban a másodedzőim munkáját dicséri, akik videóról alaposan kielemezték a litvánokat a keddi meccs alapján, a srácok pedig tökéletesen kivitelezték a tőlük kapott játékelemeket. Büszke vagyok a fiúkra!

– Szerintem a litvánok jobbak, mint a dél-koreaiak – mondta Hári János, aki kedden ünnepelte a 30. születésnapját. – Az első ziccerem kimaradt, ezért a büntetőnél előre elhatároztam, hogy cselezni fogok. Örülök, hogy sikerült – tette hozzá.

Magyarország–Litvánia 2-1 (1-0, 1-1, 0-0), gólszerzők: Sebők (1.), Hári (24.), illetve Alisauskas (28.).