Szoboszlai Dominik Magyarországon pihen, minden más hazugság

A Szoboszlai–Real Sociedad házasságot ugyanakkor a sokat hivatkozott átigazolási szakértő, Frabrizio Romano szerint a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás kategorikusan cáfolta, akit így idézett a Twitter-oldalán:

Természetes, hogy van érdeklődés az ügyfelem iránt, mivel nagyon jó idénye volt a Leipziggel. Jelenleg Dominik azonban Magyarországon pihen, és hétfőn csatlakozik a válogatotthoz. Minden más nem igaz.

Szoboszlai 2021 januárja óta az RB Leipzig labdarúgója, de az első fél évét sérülés miatt teljes egészében kihagyta a német klubnál, így a most véget ért idényben mutatkozott be a csapatban. Összesen 44 tétmérkőzésen tíz gól és kilenc gólpassz fűződött a nevéhez, és a végül a BL-indulást érő negyedik helyet megcsípő Leipzig sem szerepelt rosszul a két kupasorozatot is beleszámítva a képletbe. Elsőre egyáltalán nem volt ez rossz a 21 éves középpályástól, aki egyedül a játékpercekkel lehet elégedetlen.

Összesen 2055 percet futballozott a Leipzigben, ami elosztva a mérkőzései számával, mindössze 46-47 perces átlagot jelent.

A 28 millió eurós piaci értékű Szoboszlai számára elsősorban a következő idény lehet a vízválasztó, amelyben ennél már érezhetően nagyobb szerepet kellene kapnia Lipcsében. Erre jó esélye is lehet, nemcsak azért, mert már tapasztaltabb lesz, hanem azért is, mert a Leipzig legjobbja, Christopher Nkunku valószínűleg távozik a nyáron, aminek köszönhetően előrébb léphetne a sorban.