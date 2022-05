Tizenegyespárbajban nyerte meg az Európa-ligát a Frankfurt

A Frankfurtnak rossz emlékei vannak, ha nem is a Rangersről, de Glasgow-ról mindenképpen, hiszen a német együttes ott játszotta minden idők egyik leghíresebb BEK-döntőjét a Real Madrid ellen, amelyet Puskás Ferenc négy gólja miatt is 7:3-ra elveszített.

Nem ez volt az Eintracht legutóbbi nemzetközi kupadöntője, 1980-ban a klub megnyerte az UEFA-kupát a Mönchengladbach elleni házi döntőben. Negyvenkét évvel később jutott el újra a csapat egy nemzetközi kupafináléig,

az elődöntőben ráadásul a legnagyobb esélyesnek számító Barcelonát győzte le a Frankfurt. Nem csoda, hogy százezer jegyigénylés futott be a sevillai döntőre a németek részéről…

A Rangers szurkolói is lelkesek voltak, 80 ezer skótot vártak Sevillába, nagy részük hiába nem juthatott be a szűk negyvenezres Ramón Sánchez Pizjuán Stadionba. A glasgow-i klub tizennégy éve volt legutóbb finalista, akkor veszített a Zenit ellen az UEFA-kupa aranymeccsén, azóta viszont a skót negyedosztályt is megjárta, miután 2012-ben csődbe ment. Nagy utat tett meg a Rangers az újabb európai fináléig, s ennek az útnak az utolsó állomásán Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapatát, az RB Leipziget fektette két vállra.