Váratlan fordulat: mégis az NB I-ben folytathatja az NB II gólkirálya?

Még Marco Rossi sem látott benne fantáziát. A Honvéd korábbi edzője, a jelenlegi magyar szövetségi kapitány dobta be a mély vízbe, vetette be először az NB I-ben Lukács Dánielt 2015-ben, de nem ragaszkodott a gazdagon tetovált fiatalemberhez. Lukács ekkor még nem töltötte be a húszat, ígéretes, szertelen tehetségként nem tudta megvetni a lábát az élvonalban. Újpesten sem változott a helyzete: a 2018–19-es szezonban összesen hét meccsen játszott lila-fehérben, de nem váltotta meg a világot. A Honvéd visszarendelte az NB III-ban szereplő második csapatához, majd továbbpasszolta Tiszakécskére, végül tavaly nyáron kezdődött új fejezet Lukács pályafutásában. Megkeresett a Kecskemét, életemben először éreztem azt a bizalmat, amire mindig is szükségem volt. Az edzőnk, Szabó István megtalálta az igazi posztomat: végre nem a jobb szélről induló támadóként használtak, hanem középen. Ráérzett az edzőm, hogy nekem a befejező csatár posztja áll igazán jól– mondta lapunknak az egy idény alatt aktuális NB II-es gólkirállyá nemesedett 26 éves futballista.

Lukács 25 góllal zárt évadjában csak úgy hemzsegtek a váratlan fordulatok. Kezdve azzal, hogy a szezon elején három meccsen hét gólt lőtt, majd az azt követő tizenhárom bajnokin csak egyet. – Ma már ennek is tudom az okát – idézte fel a hullámzó teljesítményét a húsz hónapos Lana édesapja. – Szerintem annak tudható be, hogy akkor még nem Kecskeméten laktam, Érdről jártam minden nap edzeni. Fárasztó volt naponta kétszáz kilométert vezetni, novembertől Kecskemétre költöztünk, és éreztem, hogy több erőm maradt. Ez gólokban is megmutatkozott.

A költözés jótékonyan hatott a góllövőre, de volt még egy nem elhanyagolható epizód Lukács életében. Télen előszerződést kötött az akkor az NB II első helyén álló, a szezon során több, erkölcsileg megkérdőjelezhető személyi döntést hozó Diósgyőrrel. – Úgy éreztem, ki kell próbálnom magam az NB I-ben, hiszen kirobbanó erőben éreztem magam életem legjobb szezonjában. Diósgyőrben a feljutás volt a cél, Kecskeméten elsősorban a középmezőny elérésére kellett összpontosítanunk. Menet közben változtak a célok – mondta a csatár.

Vélhetően ő sem számított arra, hogy a Vasas mellett biztos feljutóként elkönyvelt Diósgyőr Kondás Elemér menesztése után összeroppan a tavaszi szezonban. Az edzőváltás és Benczés Miklós sportigazgató lemondása után keletkezett zűrzavartól megzavarodott borsodi együttest Lukács csapata, a Kecskemét is megelőzte a bajnoki hajrában. Egyelőre nem teljesül a gólkirály álma, a Diósgyőr a következő szezont is a másodosztályban tölti. Úgy készülök, hogy június 20-án Diósgyőrben kezdem meg a felkészülést. Aláírt szerződésem van, egyelőre sem a Kecskemét, sem a Diósgyőr sem jelezte, hogy esetleg változott volna a forgatókönyv – vázolta a nyári terveit a családjával felsőtárkányi üdülést tervező csatár.

Úgy tudjuk, van esély arra, hogy Lukács menetrendje változzon. Az NB II második, feljutó helyén végzett Kecskemétnek égetően szüksége lehet a góllövő csatár megtartására, és nem elképzelhetetlen, hogy a támadó szerződéséről a napokban egyeztet a Diósgyőrrel. Elsősorban a DVTK-n múlik, hogy hajlandó-e elengedni vagy kölcsönadni a minden áron az élvonalba vágyó csatárt, vagy él az előszerződésben foglaltakkal, és a nyáron magához rendeli az NB II-es gólkirályt. A Kecskemét sajtóosztálya az érdeklődésünkre közölte, hogy átigazolási témákban csak aláírt megállapodások esetén ad tájékoztatást a klub a hivatalos csatornáin.

Lukács a húszas évei második feléig várt a nagy dobással. Az újabb attrakció helyszíne és időpontja nem csak rajta múlik.

