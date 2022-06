A Liverpool klasszisa a jövőjéről: Bocs, csak vicceltem!

A 30 éves játékos még pénteken, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt nagy feltűnést keltve:

Tisztelem a szurkolókat és a Liverpoolt, de ha egyszer a szenegáliak 60-70 százaléka azt akarja, hogy távozzak? Azt teszem, amit akarnak.

Mané szavai nagy port kavartak, hiszen nagy tiszteletnek örvend Liverpoolban, 269 meccsen 120 gólt ért el a klub színeiben, megnyerte a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is a csapattal. Az elmúlt idényben is bizonyította, hogy fontos láncszem a Jürgen Klopp-gépezetben, hiszen 23-szor talált be a két hazai kupagyőzelmet hozó évadban.

A szenegáli támadó kénytelen volt megmagyarázni a szavait.

– Pénteken csak vicceltem, humorizáltam, és ezzel volt tele minden – mondta Mané. – Ezt most be kell fejeznünk. A Liverpool egy olyan klub, amelyet végtelenül tisztelek. Az első pillanattól kezdve mintha örökbe fogadtak volna. A jövőmről csak annyit mondhatok, majd meglátjuk, mi történik.

Mané szerződése jövő nyáron jár le a Liverpoollal, a Bayern München 40 millió euró körüli összegért igazolhatja le.

Borítókép: Sadio Mane, a Liverpool játékosa (b) az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 2022. május 22-i, Wolverhampton Wanderers elleni mérkőzésén Liverpoolban (Fotó: MTI/AP/Jon Super)