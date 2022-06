A német kapitány korholta játékosait az olaszok elleni iksz miatt

Mancini arról is beszélt, hogy a kísérletezés most természetes, így lesz ez a magyarok elleni keddi meccsen is Cesenában a második fordulóban.

– Csak saját magunkra kell koncentrálnunk – jelentette ki a szövetségi kapitány. – Bíznunk kell abban, hogy ezek a fiatal srácok gyorsan felnőnek a feladathoz. Egy eredmény semmin sem változtat. Nagyon hosszú út áll előttünk. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy nehéz meccs volt, Németország a világ legjobbjai közé tartozik, az elején sokszor hezitáltunk, nehezen lendültünk játékba.

A németek közel sem voltak ennyire tartalékosak, a győzelem félig-meddig elvárás volt a csapattól, az 1-1-gyel nem is volt elégedett a szövetségi kapitány.

– Az olaszok sokkal egységesebbek és képzettebbek voltak, mint amire számítottunk – ismerte el Hans-Dieter Flick. – Jól kezdtük a meccset, de 15-20 perc után elvesztettük a ritmust. Olaszország jól játszott, mi pedig túl sok hibát követtünk el a játék építésében. Hiányzott az intenzitás, védekezésben pedig a stabilitás, ezeken a területeken mindenképpen javulnunk kell keddig.

A németek Münchenben fogadják Angliát, s addig javulniuk kell.

– Nem sikerült megmutatnunk azt, amit az edzéseken begyakoroltunk, és nem ez volt az első alkalom, hogy ez megtörtént – jelezte Flick. – A Nemzetek Ligájában mindig nagyon erős ellenfelekkel kell szembenéznünk, az olaszok elleni teljesítményünk viszont összességében negatív volt.

Borítókép: Hans-Dieter Flick (Fotó: Ronald Wittek)