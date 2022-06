Kisebb riadalom után alaposan megfürdettük a brazilokat

A magyar válogatott végeredményben 20-6-ra győzött. Varga Dénes, Zalánki Gergő és Nagy Ádám is három gólt dobott, utóbbi kihagyott egy ötméterest is, ha azt is belövi, talán őt választják a mérkőzés legjobbjának, így viszont a csapatkapitányé lett a Benedek Tibor-díj.

Férfi vízilabdatorna, A csoport, 2. forduló:

Magyarország–Brazília 20-6 (7-1, 4-2, 4-1, 5-2)

Magyar gólszerzők: Zalánki, Varga, Nagy 3-3, Manhercz, Angyal, Hárai 2-2, Pohl, Jansik, Burián, Vámos, Mezei 1-1.

A másik találkozón Montenegró kisebb meglepetésre csak 10-9-re verte Grúziát.

Az állás két forduló után: 1. Magyarország 4 pont, 2. Grúzia 2 (23-20), 3. Montenegró 2 (18-21), 4. Brazília 0.

Borítókép: Mezei Tamás blokkol (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)