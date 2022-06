Már mindent elért a Fradival, külföldre igazol Vámos Márton

A kezdeti elvárásokkal szemben meglehetősen sikeres idényt hagy maga mögött a Ferencváros vízilabdacsapata, a tavaly nyári megújulást követően a megfiatalított gárda az ob I-et és a Magyar Kupát is megnyerte, a Bajnokok Ligájában pedig harmadik helyezést ért el, múlt szombaton a Bresciát 14-12-re verte a bronzmeccsen. Miközben a pezsgők durrantak, az M4 Sport mikrofonvégre kapta a csapat egyik klasszisát, Vámos Mártont, aki elárulta, utolsó meccsét játszotta a Fradiban. A játékos bejelentése nem volt váratlan, hiszen már februárban rebesgették, hogy Vámos a szezon végén elhagyja Magyarországot, és alighanem az Olimpiakosznál folytatja a pályafutását. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok pólós lapunk megkeresésére megerősítette, hogy külföldön folytatja, új klubjáról viszont a hivatalos bejelentésig nem szeretne beszélni.

– Ez egy több éve tartó történet. Amikor öt éve a Szolnoktól a Fradihoz igazoltam, akkor is kerestek külföldről, a Fraditól azonban jobb ajánlatot kaptam. Emellett mindig úgy gondoltam, hogy egy magyar csapatért, magyar játékosokkal nagyobb dicsőség küzdeni és trófeát nyerni, mint külföldivel. Mindezek miatt a Fradi mellett döntöttem. A megérkezésem óta gyakorlatilag minden elérhető trófeát megnyertünk, öt nagyon szép évet zártam itt – fogalmazott Vámos.

– Megkeresett egy patinás klub, sosem játszottam még külföldön. Hamarosan betöltöm a harmincadik életévem, ezért eljött az ideje, hogy kiruccanjak kicsit a magyar pólóból, máshol is kipróbáljam magam. Az ember életében pozitívum, ha új kultúrát ismer meg, új impulzusok érik, ezáltal is fejlődhet – a vízilabdában és a jellemében is.