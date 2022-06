München, a vb és egy szakáll is a fókuszban lesz klasszisaink mellett

Az idei versenynaptárban az augusztus 11. és 21. közötti multisport Európa-bajnokság keretében rendezendő müncheni atlétikai Eb-t megelőzi a július 17-én rajtoló világbajnokság az Egyesült Államokban, de Eugene-be csak kis létszámú magyar csapat utazik. Az Eb-re viszont jelen állás szerint 37 atlétánk mehetne. Tizennégy versenyzőnk már teljesítette a nevezési szintet, s a többiek ranglistás helyezésükkel lehetnének ott Münchenben, de egymást érik a versenyek, országos bajnokságok, így folyamatosan változik a helyzet, hogy éppen kik férnének be az Eb-mezőnybe.

A 100 méter gáton Eb-szintes Kozák Luca arra készül, hogy zsinórban a harmadik esztendőben is megnyerje nemcsak fő számát, a gátat, de a 100 méteres síkfutásban se találjon legyőzőre. Utóbbiban azonban nehéz dolga lesz, hiszen Takács Boglárka májusban St. Pöltenben 11,37 másodperces magyar csúcsot futott. Kalapácsvetésben Halász Bence az elsők között volt, aki teljesítette az Eb-szintet. Amint arra a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) honlapja emlékeztet, a Dobó SE vb- és Eb-bronzérmese az elmúlt hónapban remek formába lendült a rangos nemzetközi versenyein. Oslóban 79,29 méterig jutott. A 24 éves kalapácsvető egyéni csúcsával csak 12 centiméterre van a 80 méteres határtól, amelyet akár az ob-n megdobhat. Ehhez külön motivációt jelenthet számára, hogy mestere, Németh Zsolt kijelentette, addig növeszti szakállát, míg Halász el nem éri a 80 métert vagy a nőknél Gyurátz Réka meg nem dönti az országos csúcsot.

Márton Anita áprilisban Montenegróban teljesítette a súlylökés Eb-szintjét, idei legjobb eredménye pedig a legutóbbi versenyéhez, a Honvéd-kupához köthető, ahol 18,34 méterrel győzött. A Békéscsabai AC fedett pályás világbajnoka szombaton 16. szabadtéri súlylökő ob-címét nyerheti meg, majd vasárnap diszkoszvetésben a 13. aranyérmét célozza meg.

A hétpróbában az Eb mellett az oregoni világbajnokságra is készülő Krizsán Xénia nevét három versenyszámban is megtalálhatjuk a nevezési listán. Az MTK Budapest fedett pályán Eb-bronzérmes kiválósága szombaton 100 méteres gátfutásban, vasárnap pedig gerelyhajításban és távolugrásban teszteli formáját. Huszák János és Szikszai Róbert remek teljesítményeinek köszönhetően a férfi diszkoszvetés az egyetlen olyan versenyszám, ahol már két biztos Eb-résztvevőnk is van, ők vasárnap délután meccselnek egymással. Színvonalas versenyt ígér a női távolugrás is, ahol a címvédő, U23-as Európa-bajnok Farkas Petra egy hete már 6,40 métert ugrott, de Nguyen Anasztázia és Lesti Diana is a győzelemre tör vasárnap délután.

Vindics Balázs 800 méteren fedett pályán magyar csúcstartóként 2016, szabadtéren 2019 óta nem talál legyőzőre az itthoni mezőnyben. Vasárnap azért tehet egy hatalmas lépést, hogy a márciusi belgrádi fedett pályás vb után idei második világeseményére is kijusson. Bizakodásra ad okot az UTE középtávfutója számára, hogy Ostravában olyan erős időt futott (1:46,62 perc), aminél korábban csak 2020-ban tudott jobbat.

Illovszky Dominik szintén ott volt a téli időszakot lezáró vb-n Belgrádban, alig húsz esztendősen vitte véghez ezt a bravúrt. Tavaly a debreceni ob-n 100 méteren csak a célfotó döntött Máté Tamás és közte – az ő javára –, ezúttal már pénteken összecsaphatnak egymással. Illovszky, a BHSE sprintere 10,37-nél jár eddig idén, az FTC-s Máté a Honvéd-kupán 10,43-as új egyéni csúccsal hangolt a megmérettetésre. A székesfehérvári versenyen egy szintén húszéves tehetség, Pap Márk a 10,33-as futásával valósággal berobbant a köztudatba, s mivel Mátét és Illovszkyt (10,46) is legyőzte, így az Ikarus BSE fiataljára is érdemes lesz odafigyelni.

A szezon egyik legtöbbet fejlődő magyar atlétáját rúdugrásban kell keresnünk. Klekner Hanga mind fedett pályán, mind szabadtéren 4,42 méterre javította egyéni csúcsát. A DSC-SI fiatalja még csak 22 éves, és egyre közelebb kerül az edzője, Szabóné Molnár Krisztina által tartott 4,55 méteres, 2006-os keltezésű magyar csúcshoz.

Az országos bajnokságra a budapesti Lantos Mihály Sportközpontba a belépés ingyenes. Az ob pénteken 12:55-kor rajtol, szombaton 11:30-kor, vasárnap pedig 15 órakor kezdődnek a versenyek. A Sport Tv mindhárom nap élőben közvetíti a legfontosabb versenyeket, de a Magyar Atlétikai Szövetség YouTube-csatornáján, valamint a Facebook- és az Instagram-oldalán is nyomon lehet követni a történéseket.

Borítókép: Halász Bence remek formában érkezik az országos bajnokságra (Forrás: Facebook/Magyar Atlétika – Hungarian Athletics)