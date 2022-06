Portugália esélyt sem adott a cseheknek, megvan a spanyolok első sikere

Az A divízió 2. csoportjának a másik találkozóján Spanyolország a portugálok és a csehek elleni döntetlen után végre győzni tudott: Svájc vendégeként szerzett három pontot. Jó kezdéssel a 13. percben kihasznált egy svájci labdavesztést, majd Pablo Sarabia közeli lövése révén vezetést szerzett. A folytatásban a labdát továbbra is a spanyolok birtokolták, de jó pár veszélyes lehetőség a svájciak előtt is adódott. Főleg a hajrában, s annak is a legvégén, amikor centiken múlott a döntetlent, majd kisebb balhé is keveredett abból, hogy a játékvezető már nem engedte elvégezni a hazaiak szögletét a 94. percben.

Fotó: Laurent Gillieron

A B divízió 4. csoportjában Szerbia Luka Jovics tizedikválogatottbeli góljával legyőzte Svédországot Stockholmban. A csoport élén álló Norvégia Oslóban fogadta az utolsó helyen még pont nélkül álló Szlovéniát, amelynek kezdőcsapatában helyet kapott a Ferencvárostól öt év után a hónap elején távozó Miha Blazic is. A 29 éves védő 20. válogatott mérkőzésén lépett pályára, és a 63. percben hátulról becsúszva akasztotta a gólhelyzetben kitörő Erling Haalandot. A szerelés után a földről feltápászkodva azonnal indult is az öltöző felé, szinte oda sem nézett, amikor a játékvezető felmutatta neki a piros lapot. Az eset nem könnyítette meg a norvégok dolgát, 0-0 lett a végeredmény.

A grúz válogatott a Mol Fehérvár támadójának, Budu Zivzivadzének a góljával szerzett vezetést Észak-Macedóniában a C divízió 4. csoportjában, majd még kétszer betaláltak a vendégek, így simán, 3-0-ra nyertek, s hibátlan mérleggel vezetik a csoportot. A grúzoktól elszenvedett 5-2-es vereséget követően lemondott Jaszen Petrov, a bolgárok szövetségi kapitánya, így Gibraltár ellen Georgi Ivanov technikai igazgató ült le a kispadra. Nem tett csodát, Gibraltár ugyanis pontot szerzett Bulgária az 1-1-es eredménnyel, a bolgárok már hét meccse nyeretlenek. A görög válogatott harmadik mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg a 2. csoportban 3-0-ra, Koszovó pedig meglepetésre az északírek ellen aratott egygólos, 3-2-es győzelmet.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 3. forduló

A divízió, 2. csoport: Svájc–Spanyolország 0-1 (0-1), Portugália–Csehország 2-0 (2-0), az állás: 1. Portugália 7 pont, 2. Spanyolország 5, 3. Csehország 4, 4. Svájc 0.

B divízió, 4. csoport: Svédország–Szerbia 0-1 (0-1), Norvégia–Szlovénia 0-0, az állás: 1. Norvégia 7 pont, 2. Szerbia 6, 3. Svédország 3, 4. Szlovénia 1.

C divízió, 2. csoport: Görögország–Ciprus 3-0 (2-0), Koszovó–Észak-Írország 3-2 (2-1), az állás: 1. Görögország 9 pont, 2. Koszovó 6, 3. Észak-Írország 1 (2-4), 4. Ciprus 1 (0-5); 4. csoport: Észak-Macedónia–Grúzia 0-3 (0-0), Gibraltár–Bulgária 1-1 (0-1), az állás: 1. Grúzia 9 pont, 2. Észak-Macedónia 4, 3. Bulgária 2, 4. Gibraltár 1.

D divízió, 2. csoport: Málta–Észtország 1-2 (0-1), az állás: 1. Észtország 6 pont/2 mérkőzés, 2. Málta 3/2, 3. San Marino 0/2.

Borítókép: A portugál Goncalo Guedes (jobbra) góllal járult hozzá a győzelemhez (Fotó: MTI/EPA-LUSA/Antonio Cotrim)