A Ferguson-hadművelet kudarcba fulladt, Ronaldo hajthatatlan

A skót szaktekintély, akinek a kezei alatt a zabolátlan Ronaldo fiatalon klasszissá érett, képviselte a klubot a vezérigazgató, Richard Arnold mellett. Ronaldo az ügynökével, Jorge Mendesszel az oldalán érkezett. Hiábavaló volt a United összes érve, a támadó nem változtatott az álláspontján: továbbra is távozni szeretne.

Nehéz lesz az átigazolás

A jelek szerint tehát Ronaldo nem tölti ki a szerződéséből hátralévő egy évet az Old Traffordon, de ehhez szükség lenne egy vevőjelöltre is, amely meg tudja adni neki a BL-szereplést és presztízsében is illeszkedik az ötszörös aranylabdás által elvárt szinthez. Egyre nehezebb lesz ilyen klubot találni.

Legtöbbször három klub forgott szóban, mint Ronaldo lehetséges következő állomáshelye. Egyik a Chelsea, amely azonban inkább Raheem Sterlinget szerződtette a Manchester Citytől, de persze még nincs kizárva, hogy Ronaldo is szóba jöhet, főleg, ha Romelu Lukaku után Timo Werner is távozik a nyáron.