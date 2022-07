Csercseszov megtörné a Puskás Akadémia elleni átkot

Egészen pontosan 2020 októberében a Groupama Arénában, Isael duplájával győzte le legutóbb a Ferencváros a Puskás Akadémiát, akkor is szoros meccsen, 2-1-re. Az azóta lejátszott öt egymás elleni mérkőzés mérlege egy vereség, négy döntetlen a címvédő szempontjából.

Személy szerint Sztanyiszlav Csercseszovnak is van oka a javításra, első magyarországi meccsén a Fradi éppen a Puskás Akadémiától kapott ki vendégként 1-0-ra.

Áprilisban sem sikerült a visszavágás, akkor 2-2 lett a végeredmény ugyancsak a Pancho Arénában.

Az előjelek most mindenképpen az FTC-nek kedveznek. A Fradi szerdán sokáig emlékezetes diadalt aratott Pozsonyban a Slovan ellen (4-1), tehát feldobódva várja a bajnoki szezonnyitót. A Puskás Akadémia viszont a hazai 0-0-s döntetlennel, 3-0-s összesítéssel kiesett a portugál Vitória Guimaraes ellen, ráadásul csütörtökön játszott, tehát egy nappal kevesebbet pihenhet, s ami a felcsútiak legnagyobb fájdalma, három kulcsjátékosukat is elvesztették. Az első meccsen kidőlt Luciano Slagveer után csütörtökön Szolnoki Roland és Nagy Zsolt is megsérült. A diagnózis ismeretében Szolnokinak fél évet, Nagy Zsoltnak három hónapot, Slagveernek hat hetet kell kihagynia.