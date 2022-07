Energikus magyarázkodással kezdett a Honvéd új vezetőedzője

Levédekezni Bocskayt...

Ricardo Moniz elmondta, felkészültek arra, hogy a hazaiaknál nem szerepel majd Batik Bence. S mintha egy Habsburg-sereget vezetett volna, azt nevezte kulcskérdésnek, hogy le tudták védekezni Bocskayt...

– Három támadóval igyekeztünk letámadni őket, de ez nem volt mindig sikeres, legalábbis nem annyira, mint a Milan ellen, miután Bocskay és Mitrovics is többször szabadon tudta felvenni a labdát. Az igazat megvallva, az első félidőben fifti-fifti volt a meccs, nem tudtunk rájuk olyan nyomást gyakorolni, amilyet szerettünk volna, ezért ugyanúgy akadtak helyzeteik, ahogy nekünk is. A második félidőre megváltozott a játék képe, miután átálltunk szoros emberfogásra, így Bocskayt és Zsótért is le tudtuk védekezni. Továbbá, a cserékkel tudtuk növelni a játékunk sebességét, és fizikálisan is erősebbnek bizonyultunk, elég csak a hétperces hosszabbításra gondolni.

Moniz nagy fegyverténynek tartja, hogy fiatal csapata le tudta győzni Puskás Ferenc klubját, a Honvédot.

– Az a feladatunk, hogy megtaláljuk a klub új ikonjait, s hogy az utánpótláskorú játékosok elhiggyék, bármit képesek elérni.

Az idősebbekről sem feledkezett meg. A Zalaegerszegen végre talán gyökeret eresztő Tajti Mátyásról, valamint a gólszerző Ubochiomáról azt mondta, mindkettejüknek vízválasztó lehet ez az év, hogy képesek lesznek-e feljebb lépni a nemzetközi szintre.

Amíg kitart Ricardo Moniz lendülete, semmi sem lehetetlen Zalaegerszegen.

NB I, 1. forduló Péntek

Bp. Honvéd–ZTE 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 4084 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Meshack (47.) Szombat

Kecskemét–Vasas 17.45 (tv: M4 Sport)

Újpest–Mezőkövesd 20.00 (M4 Sport) Vasárnap

Kisvárda–Debrecen 15.45 (M4 Sport+)

Paks–Mol Fehérvár 18.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Puskás Akadémia 20.30 (M4 Sport)

Borítókép: Tam Courts (jobbra) gratulál Ricardo Moniznak (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)