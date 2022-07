Fáradtan, de nem feltett kezekkel vágunk neki a döntőnek

Mint arról beszámoltunk, a női vízilabda-válogatott pénteken nagy csatában legyőzte Hollandiát, és bejutott a hazai rendezésű vizes vb döntőjébe, ahol szombaton az Egyesült Államok csapata lesz az ellenfele. Az elődöntős siker örömére péntek délután sajtótájékoztatót tartott a Magyar Vízilabda-szövetség, ahol többek között Vári Attila is megjelent.

– Fantasztikus volt átélni ezt a mérkőzést sok ezer szurkolóval együtt a Hajós Alfréd uszodában, nagyon jó érzés volt magyarnak lenni. Remélem, hogy jó hangulatot teremtettünk a lányoknak, akik keményen küzdöttek. Nagyon büszke vagyok rájuk – húzta alá a szövetség elnöke.

A vízilabdatorna négy helyszínen, Budapest mellett Sopronban, Debrecenben és Szegeden zajlott. Vári elárulta, minden helyszín jól vizsgázott.

– A FINA (Nemzetközi Úszószövetség – a szerk.) vezetése meglátogatta a vidéki helyszíneinket, Sopronban, Debrecenben és Szegeden is jártak, és maximálisan meg voltak elégedve a szervezéssel. A csapatok is élvezték a helyszíneket, fantasztikus uszodákban játszhattak.

Bíró Attila elárulta, a lányai nagyon fáradtan jelentek meg a csapat délelőtti edzésén, mivel sokat kivett belőlük az elmúlt kettő, de főleg a tegnapi mérkőzés. A szövetségi kapitány hozzátette, ugyanakkor ez a legkellemesebbféle fáradtság.

– A hátra lévő időben már sok mindent nem fogunk csinálni, hátra van még egy videózás és egy esti edzés, ahol majd az amerikaiak elleni alapjátékot gyakoroljuk. Fontos a regenerálódás, pihenés – magyarázta Bíró. – A torna ezen szakaszában a szállodában azt látjuk, hogy már csak a legjobb négy közé jutott csapatok veszik komolyan a felkészülést. Mi már biztosan érmet szerzünk, ez fantasztikus érzés, de nem fogunk megelégedni ezzel. Az amerikaiakkal most a döntőben találkozunk, de a vb előtti felkészülés során együtt edzettünk, így nem érhet bennünket váratlanul semmi, készek leszünk minden eshetőségre – ígérte a női válogatottat irányító szakember.

Vályi Vanda a negyeddöntőben legyőzött ausztrálokhoz hasonlította az amerikai válogatottat.

– Hasonló az amerikai és az ausztrál csapat. Szoros játékot játszanak, fizikálisan nagyon erősek. Mint ahogy az ausztrálok ellen is feladat volt mozgásból menedzselni a támadást, így az amerikaiak ellen is fontos lesz, hogy egy pillanatra sem álljunk meg, amikor nálunk van a labda.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a hollandok ellen Leimeter Dóra volt a maga négy góljával. Bár minden pólósunknak pihenésre volt szüksége, az FTC friss igazolása bevallotta, neki pénteken sokáig nem jött álom a szemére.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, borzasztóan elfáradtunk, de szükség volt erre, hogy végül győztesen szállhassunk ki a medencéből. Nehéz volt ezek után elaludni, bár nekem bármelyik mérkőzés után az. Ez olyan teljesítmény volt a csapat részéről, hogy ezek után egyikünk sem hajtotta könnyen álomra a fejét. De fontos volt a pihenés, hiszen vár ránk még egy nagy feladat. Ha már idáig eljutottunk, akkor semmiképp sem megyünk feltett kézzel a döntőbe. Nehéz meccs vár ránk, fizikailag és taktikailag is – fogalmazott Leimeter, majd a megújult amerikai csapatról is beszélt, akik a vb-re hat új játékossal érkeztek: – Ők nem feltétlenül gyengülnek azzal, hogy kicserélik a fél csapatot. Az új játékosaik talán tapasztalatlanabbak, de akik maradtak, ők nagy játékerőt képviselnek. Minket mindig segíteni szokott, ha együtt készülünk, hiszen feltérképezzük őket. Szerintem ez most sem lesz másképp. Szegeden voltak jó momentumaink, holnap ezeket kell előhozni.

A 26 éves játékos hozzátette, társaival örömmel látják, hogy egyre több embert érdekel a női póló, ami egyben a szakág fejlődését is jelzi. A hölgyek remélik, hogy a döntőn telt ház előtt játszhatnak. Ez várhatóan így lesz, péntek délután már csak alig több mint száz jegy volt elérhető.

Borítókép: Bíró Attila (Fotó: MTI/Illyés Tibor)