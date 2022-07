Itt az alkalom megtörni az Egyesült Államok egyeduralmát

A férfiak is az USA ellen Úgy is fogalmazhatunk, ma a férfiak tartanak főpróbát az Egyesült Államok ellen. Az esetleges ötödik hely sovány vigasz, de ahogy a játékosok is fogalmaztak, a hazai közönségre tekintettel kötelességük helytállni az 5–8. helyért. Ha ma legyőzik az amerikaiakat este kilenckor, akkor vasárnap a Szerbia–Montenegró találkozó nyertesével játszanak az ötödik helyért.