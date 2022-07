"Ha a szükség úgy hozza, mindenki bevetődött volna a kapuba"

A magyar válogatott ezzel elérte a célját, minden, ami ezután következik, tehát az esetleges aranyérem a ráadás lenne. Ugyanakkor a csapat tagjai és a szövetségi kapitány is tisztában van vele, hogy a verhetetlennek tűnő Egyesült Államok együttesének áll a zászló a döntőben, nem dobják be előre a törülközőt.

– Az volt a célunk, hogy döntőbe jussunk – árulta el Bíró.

– Természetesen a szombati meccsbe is nagyon sok erőt teszünk bele, még ha az elmúlt évek eredményeit tekintve – a legutóbbi négy vb-t és három olimpiát is megnyerték – esélytelenebbek is vagyunk az amerikaiak ellen. Csak mi tudtuk őket egyszer megverni, bízom benne, hogy most is meg tudjuk őket szorítani, és akkor lesz sanszunk.

Megértek a győzelmekre

Gurisatti Gréta úgy látja, társaival áttörést értek el az elmúlt években.

– A csapat magja 2018 óta játszik együtt. Úgy kezdtük a közös munkát, hogy bravúrnak számított, amikor bejutottunk a legjobb négy közé. A következő évben, a kvangdzsui vb-n már megérdemeltük volna a bronzérmet. A budapesti Eb-n érmet szereztünk, és megtanultuk ezt a folyamatot. Eddig az elődöntők előtt azt gondoltuk, jó lenne megnyerni a meccset, ma viszont úgy jöttünk ide, hogy ez a miénk, ez jár nekünk, mert keményen megdolgoztunk érte az elmúlt négy-öt évben.

Nagyon sokat fejlődtünk, ez a társaság felnőtt együtt. A kritikus pillanatokban – amelyekből ma is nagyon sok volt – nem vettünk semmit a lelkünkre, könnyebben lepergett rólunk, ha egy ziccer nem ment be, vagy hátul kaptunk egy könnyebb gólt. Ezután sem veszítettük el a győzelembe vetett hitünket. Nagyon büszke vagyok, mert az utolsó védekezésnél látszódott, hogy már alig kaptunk levegőt, minden erőnket beletettük az utolsó harmincöt másodpercbe. Az a szív küzdelme volt.

A magyar csapat legeredményesebb tagja, a négy gólt szerző Leimeter Dóra nehezen viselte a mérkőzés utolsó negyedét.

– Úgy éreztem, hogy rettentő lassan telik az idő. Vártam már, hogy vége legyen, és a mi nevünk mellett legyen eggyel több gól. Az utolsó támadásuknál is hozzájuk pattant vissza a labda, korábban pedig kaptunk legalább három olyan gólt, ami előtt visszapattant hozzájuk a labda, majd ők jöttek ki belőle jól. De a végén azt éreztem, hogy nem szerezhetnek több ilyen gólt, mert

ha arra lett volna szükség, akkor mindenki bevetődött volna a kapuba. Hála Istennek, a végén nem tudták feltörni a falat.

– A csapat megtanult negyeddöntőket nyerni, most az lesz a következő lépcsőfok, hogy ez az elődöntőkkel is így legyen. Nagyon örülök, hogy most hazai közönség előtt összejött a győzelem. Én ezelőtt jutottam döntőbe – folytatta Leimeter. – Szerintem mindenki kiadott magából mindent. Ez talán nem párosult tökéletes játékkal, de mindenkit vitt előre a szíve és a közönség, úgyhogy nem volt kérdés, hogy megnyerjük a meccset. Eddig adósnak éreztem magam, főleg a támadás terén. Nem akarok feltétlenül mindig gólt lőni, mert nekem mindegy, hogy ki szerzi a gólokat, ha nyer a csapat. Ugyanakkor nagyon örülök neki, hogy ma bennem is átszakadt a gát – talán a legjobbkor.

A Magyarország–Egyesült Államok vb-döntőre szombaton 20 órakor kerül sor.