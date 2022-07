Ha így megy, Gulácsiék a Bayern München nevelőklubja lesznek

Az előző idényben az osztrák válogatott Konrad Laimer volt az RB Leipzig egyik legjobbja, és most az átigazolása körüli hercehurca mérgezi a viszonyt Lipcse és München között.

A Bayern ugyanis Leon Goretzka újabb sérülése miatt (korábban csípősérülés miatt négy hónapot hagyott ki, nemrég a térdét kellett megműteni) mindenképpen szeretné leigazolni Laimert, aki költözne is Bajorországba. A 25 éves középpályás nyomást is gyakorol a Leipzigre, hogy engedjék el most pénzért, különben jövő nyáron a lejáró szerződése után ingyen megy el.

Egyébként nem meglepő, hogy a Bayern kivetette a hálóját Laimerre, hiszen a játékstílusa remekül passzolna a Julian Nagelsmann vezetőedző által kedvelt letámadáshoz. Az alábbi grafikon látványos képet mutat arról, hogy az osztrák mennyivel jobb a Bayern jelenlegi középpályásainál a presszing és szerelés vonatkozásában:

Korábban arról szóltak a hírek, hogy minden érintett pontot akar tenni az ügy végére az egymás elleni Szuperkupa előtt, de ez idáig nem érkezett hivatalos bejelentés Laimer sorsáról. Hogy nem felhőtlen a viszony a két klub között, azt jól érzékelteti a lipcsei ügyvezető, Oliver Mintzlaff nyilatkozata az ügyről:

Remélem, hogy a Bayernnek a jövőben más ötletei is lesznek, nem csak a mi játékosaink szerződtetésére fognak hajtani.

Az RB Leipzig papíron a Bayern legnagyobb riválisa a Dortmund mellett a Bundesligában, mégis úgy tűnik, mintha – akarata ellenére persze – a bajorok nevelőklubjává kezdene válni. A Bayern tavaly nyáron elvitte Lipcséből a csapatkapitányt, Marcel Sabitzert, a középső védőt, Dayot Upamecanót és a vezetőedzőt, Nagelsmannt is.

Mindezek fényében érthető, ha a Laimer-ügyre érzékenyen reagálnak Gulácsi Péterék klubjánál.

A Szuperkupa jó lehetőséget ad a feszültség levezetésére is. Mivel a meccset Lipcsében rendezik, a várhatóan magyarokkal felálló hazaiak természetesen győzelemre készülnek.

– A legjobb, ha nem adunk labdát a Bayern újoncának, Sadio Manénak, és ha mégis labdához jut, nem szabad helyet és időt hagyni neki. Sadio erős, gyors, agilis és technikailag nagyon képzett. Számunkra az a lényeg, hogy közösen lelassítsuk őt – fejtegette a Kickernek Willi Orbán a mérkőzés előtt.

A magyar válogatott védőjének tehát nem lesz könnyebb az élete a Bayern ellen Robert Lewandowski távozása miatt sem, mert a nyakába kap egy másik, Liverpoolból igazolt klasszist.

Borítókép: Gulácsi Péter és Willi Orbán (Fotó: Europress/AFP/Christian Charisius)