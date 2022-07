Dzsudzsák Balázs kikotyogta, hogy visszatér a magyar válogatottba!

Péntek este szurkolói ankétot tartott a DVSC a Nagyerdei Stadionban található Redben. A Kisvárda elleni bajnoki nyitány előtt Makray Balázs cégvezető, Joao Janeiro vezetőedző, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány és Dusan Lagator, az együttes nemrég igazolt montenegrói válogatott középpályása képviselte a Lokit.

Elsőként Makray Balázs köszöntötte a jelenlévő Loki-szurkolókat, majd a tulajdonosváltás részleteiről számolt be. Elmondta, stabil alapokon áll a klub, és a szakmai részlegen is elindult egy fejlődés, mind az első csapatot, mind az akadémiát tekintve. Joao Janerio úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés a számára, hogy kinevezték a DVSC vezetőedzőjének.

– Egy nagyon ambiciózus projekt előtt állunk, de időre van szükség ahhoz, hogy oda kerüljünk, ahová tartozunk. Mindenki nagyon keményen dolgozik, nemcsak a játékosok, hanem a teljes személyzet is. Szeretném megkérni a szurkolókat, támogassanak minket itthon és idegenben minél többen, ha fütyülni támad kedvük, akkor pedig ne a játékosokra, hanem rám fókuszáljanak.

Dzsudzsák Balázs elmondta, örül, hogy csapatkapitányként képviselheti a DVSC-t az elkövetkezendő szezonban is:

– Megtiszteltetés, hogy számítanak rám és a segítségemre. Sajnos jóban és rosszban is volt sok közös élményünk, de nem mondhatjuk azt, hogy tiszteletlenek lettünk volna egymással. Szeretnénk jobbá tenni a kapcsolatot a csapat és a szurkolók között. Fejlődnünk kell ebben is, de próbálunk eleget tenni annak, hogy lássátok azt a tiszteltet, amit megérdemeltek. Mi is szeretnénk hasonlóképpen kivívni ezt a pályán. Cserélődik a csapat, szerencsére minőségi játékosok érkeztek a DVSC-hez. Mindenki tudja, milyen célokért küzd a gárda. Előrefelé szeretnénk tekinteni, közösen. A csapat sokkal agresszívabb, fegyelmezettebb, gólra törőbb és emocionálisabb lesz, ez köszönhető az új stábnak.

Dzsudzsák Balázs elmondta, szeretné megérni, hogy újra kupát vagy érmet nyerjen a Lokival, és arra törekszik, hogy egy erős Debrecent alkossanak, és becsülettel egymás szemébe tudjanak nézni a szurkolókkal.

Ám ami kétségkívül a legnagyobb visszhangot váltja ki az ankét után: a DVSC honlapja arról is beszámolt, hogy Dzsudzsák elárulta, jó esély van arra, hogy októberben ismét válogatott mérkőzésen lépjen pályára! A Haon.hu-n megjelent cikk úgy fogalmazott, hogy ígéretet kapott rá, hogy októberben 109. alkalommal is pályára léphet a nemzeti csapatban. Az ankéton jelen levő drukkerek vastapssal fogadták a hírt.

A magyar labdarúgó-válogatottban a legtöbbször szereplők listáján Dzsudzsák és Király Gábor holtversenyben vezet 108 mérkőzéssel. A 35 éves Dzsudzsák legutóbb 2019. november 19-én lépett pályára a magyar válogatottban, amikor Walesben 2-0-ra kikaptunk Eb-selejtezőn, a mérkőzésen a 72. percben lecserélték – a házigazda Cardiffban már 2-0-ra vezetett –, s Varga Roland váltotta.

Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly augusztus végén, amikor napirenden volt a téma, a következőkkel indokolta, hogy miért nem hívta be a keretbe Dzsudzsák Balázst: „Balázs ezúttal sem kapott meghívót, ez tény. Azt azonban szeretném leszögezni, hogy aki azt gyanítja, személyes problémám van vele, téved. Tisztelem, amit eddigi pályafutása során elért – a klubjaiban és a nemzeti együttesben egyaránt. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy amíg korábban leginkább szélsőként volt a csapatai hasznára, a Debrecenben már középső középpályásként játszik. Jó formában van, gólokkal és gólpasszokkal segíti a Lokit, de a középpálya azon részén, ahol ő mostanság szerepel, nekem más típusú futballistákra van szükségem. Olyanokra, akik nemcsak sokat futnak, hanem a nemzetközi szinten megkövetelt sebesség is megvan bennük, miközben sok labdát szereznek. Megítélésem szerint ez a képesség már kicsit hiányzik Balázsból. Annak tehát, hogy nem kalkulálok vele, ez az oka, semmi más. De rá is igaz, ami mindenki másra: senki előtt sem csukom be végleg azt a bizonyos kaput.”

Úgy néz ki, most kinyílik a kapu. Ám az meglehetősen furán veszi ki magát, hogy ezt Dzsudzsák Balázs jelentette be.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs a péntek esti szurkolói ankéton (Forrás: Dvsc.hu)