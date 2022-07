Kitört a gumibalhé Michelisz Norberték olaszországi futamain

Az első versenyen azonban a rajt után két Audi, Berthon és Magnus is megelőzte Micheliszt, aki utóbbit az egész futamon szorongatta, visszaelőzni azonban nem tudta. Mivel azonban Berthonnak – defekt miatt – volt egy útja a bokszba, Michelisz végül negyedik lett. Ugyanebben a pozícióban fejezte be a második, fordított rajtrácsos futamot is, amelyen a nyolcadik helyről kellett volna indulnia, de a Link&Cók kiválása miatt némileg felborult a sorrend.

A két negyedik hellyel Michelisz az idei legjobb hétvégéjét teljesítette, de nem akar összejönni neki a dobogós helyezés – negyedszer volt már negyedik.

A mezőny másik magyar versenyzője, Tassi Attila a második futamon járt közel a bravúrhoz, hiszen a második helyen haladt, ám defekt miatt neki is volt egy útja a bokszba. A Honda versenyzője az első futamon ötödik, a másodikon nyolcadik lett.

Az összetettben Michelisz csapattársa, Mikel Azcona 200 ponttal áll az élen, őt a hondás Nestor Girolami követi 184-gyel, harmadik pedig a Zengő Motorsport brit versenyzője, Rob Huff 148-cal. Michelisz a nyolcadik helyen áll 98 ponttal, Tassi a 13. (61 pont).

A WTCR idei szezonja Franciaországban folytatódik augusztus első hétvégéjén.

Borítókép: Michelisz Norbert Vallelungában köröz a WTCR olaszországi hétvégéjén (Fotó: Grégory Lenormand / DPPI)