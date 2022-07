Ma eldől, megy vagy marad a kapitány a hazai kudarc után

Reméljük, a Magyar Vízilabda-szövetség mai elnökségi ülése már nem marad el. A zuhanyhíradó szerint a hazai rendezésű világbajnok óta már kétszer nekirugaszkodott a testület, hogy értékelje a férfiválogatott szereplését, de végül mégsem hívták össze a tagokat. (Persze a női csapat teljesítménye is terítékre kerülhet, de az elismerésen, gratuláción felül ezzel nincs különösebb dolga a testületnek.)

A férfiak kudarcot jelentő hetedik helyezése mellett azonban nem lehet elmenni szó nélkül, egy vállrándítással. Miként lapunk is megírta, az 1986-os madridi kilencedik helyezés óta – ami az akkori szövetségi kapitány, Gyarmati Dezső állásába került – az idei a leggyengébb világbajnoki eredmény.

Kínálja magát az analógia, ha akkor a sportág legendájának távoznia kellett, akkor most nincs is miről beszélni, Märcz Tamás megbukott, le kell váltani, új szakvezetőt kell kinevezni.

Természetesen vannak más szempontok. Máris nyakunkon a Splitben augusztus 29-en kezdődő Európa-bajnokság. Märcz akár kaphatnak újabb esélyt a bizonyításra,

s legalább ilyen fontos szempont, hogy a budapesti fiaskó után szabad-e mást a mély vízbe dobni az újabb bukást kockázatva, még sarkosabban, akad-e bárki, aki felelősséggel elvállalja a szétesés jeleit mutatott válogatott felkészítését a kontinensviadalra.

Más lenne a helyzet, ha Märcz Tamás önként távozott volna, vagy legalábbis felajánlotta volna a lemondását, de nem tette meg ezt a gesztust, sőt rögtön a világbajnokság után felvázolta a terveit.

– Nekem kell vállalni a felelősséget mindenért, és tudom is az okokat, hogy miért nem sikerült számunkra ez a világbajnokság. Persze a vízilabda nem egy egyéni sportág, nem én vagyok csak a résztvevője, én csak próbálom mozgatni a szálakat, a többieknek is látniuk kell, miért nem sikerült ez most. Azt gondolom, ebben a tizenhárom játékosban benne volt a lehetősége annak, hogy megnyerjük a vb-t, de a keret kijelölésekor még nem lehetett látni, mi fog történni az úton, később pedig nem lehetett változtatni azon, hogy ki ugrik a medencébe. Látom, hogy mi a gond, hogyan kellene frissülni, min kellene dolgozni. Ha nem Budapesten van a világbajnokság, és van erre felhatalmazás, akkor biztos, hogy más összetételű, vagányabb csapatot alkottam volna – nyilatkozta akkor a Nemzeti Sportnak, hozzátéve már össze is írta annak a húsz játékosnak a nevét, akivel szándékozik megkezdeni a felkészülést a kontinensviadalra.