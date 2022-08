A Kisvárdának a Fradi teljesítményét kellene megismételnie

Ismerősen csenghet a Molde neve, két évvel ezelőtt a norvég csapattal nézett szembe a Ferencváros a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, és érte el az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar futballsikerét. A norvégiai 3-3-as döntetlen után hazai pályán 0-0-lal ért véget a mérkőzés, és több, idegenbeli lőtt góljuknak köszönhetően a zöld-fehérek jutottak a BL-csoportkörébe.

A párharc elbukását követően a Molde az Európa-ligában a nyolcaddöntőig menetelt, tavaly viszont nem jutott fel egy nemzetközi kupasorozat főtáblájára sem (az Ekl harmadik selejtezőkörében a Trabzonspor állta útját). Most a Kisvárdára vár a feladat, hogy legyűrje a szezon felén túl a norvég bajnokságot vezető Moldét, amelynek játékoskerete kétszer annyit ér, mint a magyar élvonal tavalyi ezüstérmeséé. A kék-fehérek nemcsak játékban, hanem jó formában is vannak, május óta nem találtak legyőzőre, és legutóbbi hat mérkőzésüket egyaránt megnyerték – köztük a svéd Elfsborg elleni mindkét Ekl-selejtezős meccsüket is. Igaz, az új idényben eddig a Kisvárda sem teljesít rosszul, kettős győzelemmel búcsúztatta a kazah Kairat Almatit a selejtező előző fordulójában, az első bajnokiján pedig 2-2-es döntetlent játszott a Debrecennel, miközben több kulcsjátékos is pihent. A szabolcsi játékosok a nyári hőségből őszi időjárásba csöppennek, a mérkőzés napján Moldéban ugyanis 14 fok lesz és eső is várható.