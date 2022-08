Kalandos utat járt be a huszonegy éves magyar futó

Ahogy sokaknak a népes magyar csapatból, Huller Dánielnek is az idei müncheni Európa-bajnokság volt a debütálása felnőtt világversenyen. A huszonegy éves atléta tehetségét ékesen bizonyítja, hogy 2018-ban U18-as Eb-aranyérmet nyert 400 méteres gátfutásban.

Csakhogy Münchenben már nem ebben a számban, hanem 800 méteren szerepelt.

Ráadásul a futambeosztással is alaposan belehúzott, hiszen az első fordulóban, majd az elődöntőben is a leggyorsabbakkal kellett tartania a lépést. A döntőbe jutás már nem jött össze, hiszen a péntek esti elődöntőben Huller a nyolcadik helyen zárt, de így is gyorsabb időt futott, mint bárki a másik elődöntőből.

Huller legyőzői között olyan futók voltak, mint a fedett pályás világbajnok Mariano García és az 1500 szabadtéri vb-aranyérmese, Jake Wightman.

– Nem vagyok elkeseredve, mert nagyon erős futam volt, világbajnokoktól nem szégyen kikapni. Ennyi ember előtt még életemben nem versenyeztem, tapasztalatnak nagyon jó volt – mondta az elődöntője után Huller, aki ezeket a tapasztalatokat a jövő évi budapesti világbajnokságon hasznosítaná, ahol szintén 800 méteren tervez indulni.

A 800 méter több szempontból is komoly váltás a 400 gáthoz képest, az egyik legjelentősebb, hogy nem a kijelölt pályán, hanem a mezőnyben kell futni.

– 200 méternél volt egy nagyobb lökdösődés a holland ellenfelemmel, aztán letisztult a futam. A másik nehézség 450-nél adódott, amikor kicsit bezártak, ezért ki kellett mennem a külső pályára, hogy előrébb jöjjek, de abban kicsit elfáradtam, és ez a végén hiányzott – árulta el kérdésünkre a huszonegy éves futó.