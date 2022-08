Szoboszlai és Gulácsi igen kemény kritikát kapott Lipcsében

Szoboszlainál is rosszabb, négyes értékelést kapott az öt gólt beszedő Gulácsi Péter kapus:

A kapitány nem tudott segíteni a csapatának. Szinte minden veszélyes bajor lövésből gól lett. Még szerencse, hogy Sadio Mané kétszer is lesről talált be, különben több gólt is kapott volna. Ilyen sok bekapott gól után nem lehet magabiztos a szezonkezdet előtt.

Willi Orbán 3,5-ös osztályzatot kapott, még róla írtak a legpozitívabban, miszerint szokása szerint igyekezett főnök lenni a védelemben, de még ő sem hozta a kiegyensúlyozott formáját. Felrótták neki, hogy Benjamin Pavard góljánál hibázott, és nem tudta rendezni a lipcsei védelmet.

A lap egyébként nem csak a magyarokkal volt kritikus. A legrosszabb osztályzatot (5) a német válogatott Lukas Klostermann kapta, akiről azt írták, hogy úgy játszott, mintha életében először járt volna profi futballmeccsen. Mellette a svéd sztárt, Emil Forsberget és a szlovén válogatott középpályást, Kevin Kamplt látták a legrosszabb lipcseinek (mindketten 4,5-ös értékelést kaptak),

a legjobbnak pedig Szoboszlai riválisa, a spanyol Dani Olmo (2) ítéltetett.

Borítókép: Szoboszlai Dominik lövéssel próbálkozik Dayot Upamecano mellett a Bayern elleni Német Szuperkupán (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)