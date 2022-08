Tuchel: A játékosaim félnek, ha ő vezeti a mérkőzést

– Talán jobb lenne, ha nem vezetné a mi meccseinket. Nem csak néhány szurkoló gondolja így, az egész öltözőben ez az általános vélemény. A játékosok is észlelik, hogy mi történik, amikor a pályán vannak. Ők is tudják – húzta alá a 48 éves szakember, majd hozzátette, a tanítványai aggódnak a mérkőzések előtt, ha tudják, hogy Taylor kezében lesz a síp aznap. Tuchel egy csípős megjegyzést is hozzáfűzött. Előreláthatólag a piros lapja miatt nem állhat majd a Chelsea kispadja előtt. – Ez fantasztikus! Én nem irányíthatom a csapatot, de a bíró vezetheti a következő meccset.