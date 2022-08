Úszónőnk nem ugrott le a harmadikról, inkább döntőbe jutott

Két magyar is jobb időt ért el Mihályvári-Farkasnál, Fábián Bettina a harmadik, Késely Ajna a hetedik idővel került be az esti döntőbe. Késely a legutóbbi Eb-n, 2018-ban Glasgow-ban junior Európa-csúccsal volt ezüstérmes 400 gyorson, az elmúlt napokban azonban talpra kellett állnia, mert megviselte, hogy 1500 gyorson nem jutott be a döntőbe.

– Mentálisan nehéz volt, az 1500 után majdnem leugrottam a harmadikról, amiért annyira rosszul teljesítettem. De aztán rájöttem, hogy buborékban élek, amiben csak egy dologra fókuszálok. Ki kellett löknöm magam ebből a buborékból, meg kellett látnom, hogy attól még értékes ember vagyok, hogy az 1500 nem sikerült. Elengedtem ezt a görcsös érzést – nyilatkozta Késely a vegyes zónában, majd lapunk kérdésére arról is beszélt, mit vár magától a döntőben.

– Ahhoz képest, hogy nem sikerült jól a felkészülésem, mert covidos voltam, és főleg a júniusi vb-vel összehasonlítva ez a délelőtti egy jó idő volt. Szeretnék a döntőben is hasonló érzésekkel teli jó úszást bemutatni, és majd meglátjuk, ez mire lesz elég – felelte Késely.

A férfiak mezőnyében 400 gyorson mindkét magyar kiesett, Zombori Gábor a 22., Mészáros Dániel a 26. helyen végzett. A százon és kétszázon már Európa-bajnok román David Popovici a harmadik érmére is ráúszik ebben a számban, a negyedik helyen jutott be a fináléba, noha főleg a rövidebb távokon volt eredményes eddig.