A címvédő után rögtön az olimpiai ezüstérmes következik az Eb-n

Nyilván a lelkeket is ápolni kellett, Vojvoda Dávid például törülközővel a fején a lehető leggyorsabban besietett az öltözőbe, szemlátomást nemigen akaródzott neki kielemezni a meccset. Ez is mutatja, hogy a játékosok nem kellemes időtöltésként élik meg az Európa-bajnokságot, nagyon szeretnének nyerni, Vojvoda Dávid közismerten utál veszíteni, és vasárnap este egész biztosan minden idegszálával arra törekszik majd, hogy győzelemmel ünnepelje a harminckettedik születésnapját.

Fotó: fiba.com

Ez azonban cseppet sem ígérkezik könnyebbnek, mint a Szlovénia elleni mérkőzés volt, még ha a franciák nem is hibátlanok két kör után, mert az elsőben kikaptak a németektől. Az olimpiai ezüstérmesről van szó, amely ráadásul a közelmúltban kétszer is megleckéztette a magyar válogatottat: a világbajnoki selejtezők második körében Kaposvárott 78-54-re, majd napra pontosan két hónappal ezelőtt, július 4-én 81-40-re nyertek hazai pályán, igaz, a magyar együttes viszontagságos körülmények között utazva, éppen csak hogy beesett a csarnokba a kezdésre.

A franciák szövetségi kapitánya, Vincent Collett 2009 óta óta, tehát tizenhárom éve irányítja a válogatottat, a neve összeforrt napjaink aranykorszakával. Közben folyamatosan dolgozik klubedzőként is, jelenleg a Metropolitans 92 kispadján ül, a tekintélyéről mindent elárul, hogy ötször választották meg a francia élvonal legjobb trénerének – még a 2000-es évek első felében kétszer, majd a 2010-es évek közepén két alkalommal, legutóbb pedig az előző idényben.

Fotó: fiba.com

A keret minden tagját bátran nevezhetjük klasszisnak, a legnagyobb név a nyár elején a Minnesota Timberwolveshoz cserélt Rudy Gobert, aki a Utah Jazznél komoly eredménysort tudott felmutatni: háromszor volt All-Star, és háromszor választották az Év védőjének az NBA-ben. Evan Fournier-t tíz éve draftolta a 20. helyen a Denver Nuggets, és azóta is az NBA-ben kosarazik mint megbízható scorer és kinti dobó – második idényét fogja elkezdeni a New York Knicksnél. A nála két évvel fiatalabb, 27 éves Timothe Luwawu-Cabarrot inkább a védekezéséről híres – ő 2016 óta van az NBA-ben, jelenleg az Atlanta Hawks keretében található. Élie Okobo 2018-ban volt 31. választott az NBA drafton, Théo Maledont pedig két éve a 34. helyen vitte el az Oklahoma City Thunder. Okobo nincs már Amerikában, idén viszont ő lett a francia bajnoki döntő legértékesebb játékosa, miután aranyéremre vezette az ASVEL-t, Maledon pedig még most bontogatja szárnyait.

Fotó: fiba.com

És ők csak a legjobbak, a „csak” euroligás sztárokról még említést sem tettünk. Például Guerschon Yabusele is megjárta az NBA-t, jelenleg a Real Madrid játékosa, ahogyan a spanyol csapatban nyert bajnoki címet az idén Thomas Heurtel is. Ők ketten tehát csapattársai Hanga Ádámnak, az egyetlen magyar kosarassal, akit ezen a szinten emlegetnek, ám azt még nem tudni, hogy a pályán találkoznak-e egymással. A mi válogatottunk csapatkapitánya combizomsérülés miatt a kispadról nézte végig a szlovénok elleni mérkőzést. Az egyik kölni kórházban megállapították, hogy nincs izomszakadása, de pihentetnie kell a lábát, Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány még vasárnap délelőtt sem tudta, hogy bevetheti-e este a legnagyobb sztárját.

Ha a franciák versenyben akarnak maradni a csoportelsőégért – márpedig erre mérget lehet venni –, akkor muszáj győzniük, a magyar válogatottnak viszont nincs veszíteni valója, bátran kosárlabdázhat. Motivációnak ott van még Vojvoda Dávid születésnapja, a revánsvágy a legutóbbi két vereségért – ugyanakkor a siker szinte földöntúli bravúrnak számítana.

Borítókép: Hemzsegnek a sztárok a francia válogatottban (Fotó: fiba.com)