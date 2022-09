A születésnapos Muhamed Besic csúcsformában várja a csúcsrangadót

Persze, egyáltalán nem biztos, hogy Muhamed Besic ott lesz a pályán, Sztanyiszlav Csercseszov ugyanis alighanem több játékost is pihentet majd. Megteheti, hiszen a Ferencváros kerete erős, képessé teszi, hogy két fronton is eredményesen harcolhasson.

A Kisvárda az előző fordulóban meglepő 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Bp. Honvédtól, amivel elveszítette a veretlenségét ebben a bajnokságban.

– A Fradinál valóban lehetőség van nemcsak a részleges, hanem a komplett rotációra is, de az alapjáték, a taktikai elképzelés azért rendre ugyanaz – nyilatkozta Török László vezetőedző a klub honlapjának. – Bárhogyan is dönt Sztanyiszlav Csercseszov kolléga a kezdőcsapat kijelölését illetően, nagy meglepetések nem érnek majd minket, hiszen ismerjük a játékosokat, tisztában vagyunk az erősségeikkel. Ha a Ferencvárossal játszol, extra motivációra nincs szükség, idegenben sem, hiszen a Groupama Aréna magasabb nézőszámából adódó hangulata is elragadtathatja az embert. Úgyhogy többféle motiváció is hajthat bennünket ezen a mérkőzésen. Tisztában vagyunk a két klub lehetőségei és a két játékoskeret értéke közötti különbségekkel, viszont az a célunk, hogy a pályán ezt eltüntessük, és természetesen bízunk a jó eredmény elérésében.

NB I, 8. forduló

Szombat

Paks–Debrecen 1-0 (1-0), Paks, 2300 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Balogh B. (19.)

Bp. Honvéd–Kecskemét 0-0, Bozsik Aréna, 3446 néző, jv.: Káprály.

Mol Fehérvár–Mezőkövesd 2-1 (1-0), Mol Aréna Sóstó, 2376 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Kodro (25., 81.), illetve Drazsics (48.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 15.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Újpest–Vasas 20.00 (M4 Sport)

Borítókép: Muhamed Besics nagyszerűen futballozott a Trabzonsport ellen (Fotó: Fradi.hu)