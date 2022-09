Agyondicsérte a legyőzött fél edzője a Veszprémet

A dicséret teljesen helyénvaló, Momir Ilics sem talált hibát a csapat játékában, s ő is megelőlegezte, ilyen teljesítménnyel sokra viheti a Veszprém.

– Először is szeretnék gratulálni a játékosaimnak a győzelemhez. Nagyon jól játszottunk, főleg a második félidőben. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk is nagyszerű volt. Jó csapatunk van és jól is dolgozunk.

Ilyen mentalitással és teljesítménnyel sokáig eljuthatunk a Bajnokok Ligájában.

Még egyszer szeretnék gratulálni a játékosaimnak és minden jót kívánok az FC Portónak a jövőben – értékelt a szerb edző.

Ligetvári Patrik is elégedetten nyilatkozott.

– Jól felkészültünk a mai meccsre. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen az FC Porto veszélyes csapat, főleg hazai pályán. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel és a győzelemmel is. Elértük azt, amiért jöttünk – mondta a védekezésben alapembernek számító magyar válogatott játékos.

A két forduló után százszázalékos Veszprémre a harmadik BL-meccsén kötelező feladat vár odahaza a Dinamo Bukarest ellen.

Ismerős vár a Szegedre

A Pick Szeged útja rögösebb. A első fordulóban hazai pályán kapott ki a Barcelonától (28-35), s csütörtök este (18.45) a nantes-i vendégjáték sem ígérkezik könnyűnek. Borut Mackovsek és Luka Stepancic nem tarthatott a csapattal, előbbi sérült, utóbbi a rehabilitációt végzi.

Nantes-ban régi ismerőssel találkozhatnak a szegediek, Jorge Maqueda 2018–20 között a Szeged játékosa volt, majd két évig Veszprémben szerepelt. A spanyol jobbátlövő nagy vándor, nyolc klubban is megfordult már, a Nantesben egyszer már játszott három idényt.

Borítókép: Momir Ilics megtapsolta a csapatát (Fotó: João Figueiredo/FC Porto)