Anya és fia együtt készül a világbajnokságra

Egyértelműen Csay Renáta és Kolozsvári Brúnó, anya és fia szolgáltatta a hét végén Tokajban megrendezett kajak-kenu maratoni világbajnoki válogató meglepetését. Az édesanya azzal, hogy még 45 évesen is kvalifikálta magát a szeptember 29-én a portugáliai portugáliai Ponte de Limában kezdődő viadalra, a fia pedig azzal, hogy már 18 évesen kivívta a szereplés jogát a felnőttek között. A kajak-kenu köztudottan nem a tinik sportága, különösen igaz ez a maratoni szakágra.

Kolozsvári Brúnó még csak 18 éves (Fotó: MKKSZ)

Csay Renáta hússzoros világbajnok, ebből tizenháromszor párosban nyert, s Czéllai-Vörös Zsófiával ezúttal is a legggyorsabb volt a hazai erőpróbán. Csay Renáta fia, Kolozsvári Brúnó az úgynevezett rövidkörös, 3,4 km-es távon magabiztosan győzött, klubtársát, a szakág állócsillagát, Boros Adriánt is megelőzte öt másodperccel, s így indulhat a vb-n. A klasszikus maratoni távon is versenyhezhet, de egyelőre még az ifjúságiak között, igaz, ott egyesben és kettesben.

Három számban áll rajthoz a már említett Czéllai-Vörös Zsófia és Boros Adrián is, a rövid kör mellett egyaránt egyesben és párosban. A női mezőnyben ott lesz, méghozzá egyértelmű favoritként a címvédő Kiszli Vanda, aki idén a világjátékokon is duplázott, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Kiszli Vanda idén két aranyérmet szerzett a világjátékokon Fotó: MKKSZ

Visszatért a válogatottba a kilencszeres világbajnok Kövér Márton is. A Honvéd kenusa az Eb-t sérülés miatt kihagyta, a tokaji válogatót viszont imponáló fölénnyel nyerte klasszikus kenu egyesben. Ebben a számban egyébként tavaly második lett a vb-n, akkor csupán Adolf Balázs előzte meg, aki idén nem versenyez maratonban, és sajnos sík vízen sem ment neki igazán a világ-, majd az Európa-bajnokságon.

A magyar csapat NK-1 rövidkör: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia

NK-1: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia

NK-2: Csay Renáta, Czéllai-Vörös Zsófia és Csépe Panna, Rugási Csilla

K-1 rövidkör: Kolozsvári Brúnó és Boros Adrián

K-1: Boros Adrián és Aranyosi Gábor

K-2: Boros Adrián, Erdélyi Tamás és Sellyei Csanád, Kulifai Tamás

NC-1 rövidkör: Kisbán Zsófia és Kis-Batka Imola Johanna

NC-1: Kisbán Zsófia és Bonyai Regina

C-1 rövidkör: Simon Sebestyén és Fodor Nicholas

C-1: Kövér Márton és Zsidai Máté

C-2: Horváth Márton, Gilányi Zsolt és Fodor Nicholas, Besenyei Ádám U23

NK-1: Csépe Panna és Sinkó Panna Krisztina

K-1: Sellyei Csanád és Péli Zalán

C-1: Horváth Márton és Simon Sebestyén ifjúsági

NK-1: Horváth Kata és Szerafin Zsófia

NK-2: Horváth Maja, Horváth Kata és Molnár Kinga, Józsa Hanna

K-1: Kolozsvári Brúnó és Varga Olivér

K-2: Terei András, Mitring Olivér Gábor és Varga Olivér, Kolozsvári Brúnó

Borítókép: Csay Renáta 45 évesen is elnyűhetetlen (Fotó: MKKSZ)