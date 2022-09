Ronaldo senkinek sem kellett, pedig pénzbőség jellemző a topfutballban

Hazatért a gólkirály

Itthon is történt egy-két érdekesség a nyári átigazolási időszakban. A ­2020–21-es szezon gólkirálya, Hahn János egy Dunaszerdahelyen töltött szezon után visszatért Paksra. Egy másik korábbi paksi gólvágó, az elmúlt idény mesterlövésze, Ádám Martin fordított utat tett meg, elhagyta Paksot, meg sem állt a dél-koreai Ulsan Hyundai csapatáig. A szezon eddigi tapasztalatai alapján nem túlzás, hogy Adama Trao­ré leigazolásával nagyot nyert a Fradi: a tavalyi BL-csoportkörös, moldovai Sheriff Tiraspoltól érkezett mali csatár tizenkét eddigi tétmeccsén tíz gólt szerzett a bajnokcsapatban. A Ferencváros – ahogy az NB I legtöbb csapata – csak külföldi játékost igazolt, a Vidi hazahozta Dallasból a válogatottban is bemutatkozott Schön Szabolcsot. Továbbra is színmagyar kerettel hódít a Vasas és a Paks.