A csúcsdöntés után egyetlen pont hiányzik a Ferencvárosnak

Két ellentétes félidőt láthatott a Groupama Aréna közönsége: az elsőben szinte az egyetlen komoly helyzetből szerzett a vezetést a magyar bajnok, a második viszont az első perctől és a visszavont szerb góltól az utolsóig, Dibusz védéséig izgalmas volt. Utóbbit maga a kapus nem tartotta bravúrnak.

– Nem mondom, hogy nehéz védés volt. Abból a szituációból egyértelmű volt, hogy visszarúgja a helyemre, s nem volt elemi erejű lövés, a felső sarokra se ment, így tudtam hárítani – szerénykedett Dibusz, aki utólag már nem bánta, hogy ilyen kiélezett volt a helyzet a jelzett ötperces hosszabbítás letelte után is. – Nagyon közel jártunk a harmadik gólhoz, de az, hogy ilyen izgalmas volt a vége, csak még értékesebbé teszi a sikert.

Nem mintha amúgy alábecsülnénk a győzelem értékét. Az Európa-liga főtábláján az előző két szereplés alkalmával összesen kettő jött össze belőle a Ferencvárosnak, abból az egyik már tét nélküli meccsen. Idén viszont négy forduló után kilenc pontnál jár a zöld-fehér együttes, ennyit korábban még egyetlen magyar csapat sem szerzett európai csoportkörben – 2018-ban a Vidi, 2019-ben a Fradi zárta hét ponttal El-négyesét.

S a húsz éve várt magyar kupatavasz bebiztosítása lényegében már csak formalitás. Példátlan körbeverésre lenne szükség, hogy a Ferencváros utolsó helyen zárja a H csoportot, és még az Ekl-beli folytatásról is lemaradjon, ellenben a hátralévő két meccsen egyetlen pont is elég a zöld-fehéreknek ahhoz, hogy az első kettő között zárjanak, és tavasszal is az Európa-ligában szerepeljenek.

A selejtezősorozat után megállapíthattuk, hogy a Fradinak immár stabil helye van az Európa-ligában, és a következő lépést a csoportkörben kell megtenni. Bár a csoportkör még nem zárult le, az már négy forduló után egyértelműen kiderült, hogy a magyar bajnok sikerrel járt a szintlépés terén.