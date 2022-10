A négyes csere sem segített a reménytelenül játszó Vasason

A Kecskemét meglepte a Vasast. Az angyalföldiek aligha számítottak arra, hogy az őszi szezon meglepetéscsapata vendégként is letámad. Pedig ez történt, s Kondás Elemér együttese ezzel nem tudott mit kezdeni. A Kecskemét a 35. percben Vágó fejesével szerzett vezetést, majd öt perc múlva Zeke szép lövéssel növelte a vendégek előnyét (0-2).

Kondás Elemér a szünetben négyet is cserélt, amivel ideig-óriág sikerült felráznia a Vasast. Persze úgy is felmerül a változtatás, miért nem azok kezdtek, akik csereként álltak be. Cipf már a 47. percben szépített remek távoli lövésből, utána még nyomott a Vasas, de a második félidő közepére kipukkadt.

Sem sebesség, sem labdaügyesség, sem szervezettség. A Vasas a péntek esti teljesítményével sem ütötte meg az élvonal szintjét.

A Kecskemét viszont gyorsan kiheverte a szombathelyi kupabúcsút, s a győzelemmel ismét a tabella élére állt, s akár ott is ragadhat, hiszen a Ferencvárosra szombaton nehéz feladat vár a Puskás Akadémia vendégeként.

NB I, 12. forduló Péntek:

Vasas–Kecskemét 1-2 (0-2). Illovszky Rudolf Stadion, 2022 néző, v.: Farkas Á. Gólszerzők: Cipf (47.), illetve Vágó (35.), Zeke (40.) Szombat:

Zalaegerszeg–Bp. Honvéd 13.30 (tv: M4 Sport)

Mol Fehérvár–Paks 16.30 (tv: M4 Sport +)

Puskás Akadémia–Ferencváros 18.30 (tv: M4 Sport). Hétfő:

Mezőkövesd–Újpest 18.00 (tv: M4 Sport)

Debrecen–Kisvárda 20.15 (tv: M4 Sport).

Borítókép: Zekét, a második kecskeméti gól szerzőjét köszöntik a társak (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)