Folytatódik a kecskeméti csoda, most az Újpest volt az újonc áldozata

Egymás ellen egyébként tizennégy meccset játszottak az élvonalban, 7 Újpest-győzelem, 3 döntetlen és 4 kecskeméti siker a mérleg. Ebből 12 meccsen legalább kétszer került a kapukba a labda, a meccsenkénti átlag pedig 3,6 gól, azaz most is eseménydús mérkőzésre volt kilátás. Most a 12. percben került először a labda a hálóba, ám a vendégektől Szuhodovszki hiába örült, a VAR szerint is szabálytalan volt a gól lökés miatt.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Az Újpest birtokolta többet a labdát, de a Kecskemét is bátran támadott, ha lehetősége nyílt rá. Így telt el az első félidő, majd a szünet után az 55. percben Tóth Barna a jobb oldalon, a tizenhatos vonalánál három védőn is áthámozta magát, majd 11 méterről, éles szögből úgy lőtt gólt, hogy a labda a jobb kapufa mellett vágódott a hálóba, és bár a lövés szép volt, Nikolics kapusnak védenie kellett volna – 0-1.

Az Újpest komoly, de hatástalan erőfeszítéseket tett az egyenlítés érdekében, a kapujuk elé szegezte a vendégeket, de ők jól állták a sarat. A házigazdák nemigen jutottak helyzetig sem, olykor Csoboth Kevin megvillanásaiban rejlett némi veszély. Aztán a 81. percben kontrázott a Kecskemét, Szuhodovszki adott Katona Bálint elé, aki kicsit jobbról, 13 méerről úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy a labda a kapufa tövéről perdült a hálóba – 0-2.

Úgy tűnt, simán nyer az újonc, ám a 90. percben a kapusa, Varga Bence nagy butaságot csinált, egy lecsurgó labára mozdulva az alapvonalnál buktatta Borellót, amiért tizenegyes járt. Varga azonban javított, Borello büntetőjét a bal alsó sarok előtt hárította fejjel, majd az ismétlést is védte, utána pedig összerogyott. Kiderült, az erős lövés tényleg a fejét találta el, le is kellett cserélni. Andó-Szabó Sándor játékvezető eredetileg hét perc hosszabbítást mutatott, ami az ápolás miatt megnyúlt, majd később Csongvai és Meskhi is összeütközöt a levegőben, az ő ápolásuk is időt vett igénybe. Utóbbit le kellett támogatni, ezért az utoló percekben az újonc emberhátrányban játszott. A mentősöknek egyzerre több játékost is el kellett látniuk, ilyen is ritkán fordul elő. A 104. percben szépített is az Újpest, Ljujics beadását Diaby a jobb alsó sarokba fejelte – 1-2.

Végül a találkozó a 106. percben ért véget, 2-0-ra győzött a Kecskemét, ezzel a dobogó tetejére lépett, és a Ferencvárosnak vasárnap nyernie kell Debrecenben, ha vissza akarja szerezni az elős helyet.



NB I, 10. forduló

Péntek

Mol Fehérvár–ZTE 1-1 (1-0), Mol Aréna Sóstó, 2474 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Kodro (46.), illetve Ikoba (95.).

Újpest–Kecskemét 0-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 2852 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Diaby (104.), illetve Tóth B. (55.), Katona B. (81.)

Szombat

Kisvárda–Vasas 17.00 (M4 Sport)

Bp. Honvéd–Mezőkövesd 19.30 (M4 Sport)

Vasárnap

Paks–Puskás Akadémia 15.30 (M4 Sport)

Ferencváros–DVSC 18.00 (M4 Sport)

Borítókép: Zömmel a Kecskemét kapuja előtt zajlott a játék, (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)