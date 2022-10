Hiába lett Benzemáé az Aranylabda, mégis háborognak a madridiak

"Kapusként nem lehet nyerni" Kroos és Casillas mellett Courtois is kifakadt a gála után, igaz, ő más okból tette. A francia hálóőrt az zavarta, hogy csupán a hetedik helyen végzett az Aranylabda-szavazáson: – Úgy látom, kapusként lehetetlen megkapni az Aranylabdát. Megnyered a La Ligát és a Bajnokok Ligáját, remek védéseket mutatsz be, aztán mégis csak a hetedik helyen végzel. De legalább létrehoztak egy díjat a legjobb kapusnak is.