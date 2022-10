Sikeresen megműtötték Gulácsi Pétert Innsbruckban

Ez megtörtént, és Gulácsi Péter a közösségi oldalán tudatta, hogy az operáció megtörtént, és sikeres is volt.

„Tegnap sikeres műtétem volt Innsbruckban. Nagyon szépen köszönöm, prof. Dr. Finknek, a Hochrum magánklinikának és sz RB Leipzignek a lehető legjobb kezelésért. Most már teljesen a gyógyulásomra koncentrálok, és mindent meg fogok tenni, hogy mielőbb visszakerüljek a csapatba. Természetesen ez egy nehéz pillanat a karrierem során, de hiszem, hogy van benne lehetőség is. Keményen fogok dolgozni minden nap, hogy még jobban és erősebben térjek vissza. A feleségem, a gyermekeim, a családom, a barátaim és mindenki támogatásával biztos vagyok benne, hogy nekem is menni fog. Köszönöm a sok biztató üzenetet, ami eljutott hozzám, és a csapatomnak is, ők mindig mellettem állnak, és ez sokat jelent nekem! Várok mindenkit hamarosan újra a stadionban!” – írta Gulácsi Péter.

Borítókép: Gulácsi Péter erősebben akar visszatérni (Fotó: Hannibal Hanschke)