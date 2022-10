Ungvári Attila a vérét adta a cselgáncs-világbajnokságon

Az üzbég fővárosban, Taskentben zajló világbajnokságon ma a férfi 81 kilogrammban Ungvári Attila, a női 63 kg-ba pedig Özbas Szofi lépett tatamira, előbbi a világranglista 14., utóbbi a 8. helyén állva próbálta magát beverekedni a legjobbak közé. S közös bennünk, hogy az idei szófiai Európa-bajnokságon mindketten a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A 33 éves Ungvári – az olimpiai ezüstérmes, s jelenlegi szövetségi kapitány Ungvári Miklós öccse – pályafutása során három Eb-bronzot szerzett, tavaly pedig megnyerte a kazanyi Grand Slam-versenyt, a tokiói olimpián azonban az első meccsén kiesett. Most a 64 között vazaarival verte a tizenöt évvel fiatalabb moldovai Mihail Latisevet, majd a brunei színekben versenyző orosz Aszkerbij Gerbekovval csapott össze, és ez a meccs rosszul indult számára, mert itt az ellenfele ért el vazaarit. Ungvári azonban egy belső horogdobással egyenlített, majd egy válldobásra kapott újabb vazaarival győzött.

A 16 között egy nagy név, a vb-bronzérmes, tavalyi Európa-bajnok Vedat Albayrak következett, és a 29 éves török dzsúdós a világranglista harmadik helyezettje. A mérkőzésvezető viszonylag gyorsan kiosztott két páros intést, és a két versenyző magasabb sebességi fokozatra is kapcsolt. Ungvári kapta is a biztatást bátyjától: üssed, vágjad! Láthatóan ő is volt az aktívabb, de a nagy hirigben ő kapott egyet az orrára, ami elkezdett vérezni, így dzsúdósunk egy nagy vattával az orrában vetette bele magát a folytatásba. A hosszabbításban aztán elérte, hogy az ellenfelét intsék meg harmadszor, ő pedig így a meccs győzteseként, bravúrral bejutott a legjobb nyolc közé.

Itt először a 24 éves japán Fudzsivara Szotaróval, a világranglista 12. helyezettjével találta magát szembe, akinek az eddigi legjobb eredménye még 2018-ból egy vb-ezüst. A felek egy-egy intéssel jutottak el a hosszabbításig, és ebből 32 másodperc pergett le, amikor Fudzsivara egy horogdobással feldöntötte Ungvárit, vazaarival felülkerekedve. Versenyzőnknek így maradt a vigaszág, de itt sem vigasztalódhatott, mert a tokiói olimpián bronzérmes, osztrák színekben versenyző Shamil Borchashvilitől is kikapott, leszorítással, így a hetedik helyen zárta a világbajnokságot.

A még csak húszéves Özbas Szofi a 32 között két és fél perc után ipponnal, leszorítással verte a dél-koreai Li Dzsu Jeont, és a nyolcaddöntőben is esélyesebb volt a két évvel idősebb lengyel Angelika Szymanska ellen. Ám nem talált rajta fogást, őt intették elsőként, három perc elteltével pedig a mérkőzésvezető megállította a küzdelmet, és hosszas videózás után szabálytalan technikáért leléptette Özbast, számára így véget is ért a vb.

A hétfői versenynapon a 90 kilós Tóth Krisztián és Nerpel Gergely, valamint a 70 kilós Gercsák Szabina képviseli színeinket az üzbég fővárosban.

Borítókép: Ungvári Attilának egy nagy bravúr összejött, de az érem nem az üzbég fővárosban (Forrás: EJU)