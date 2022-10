Vajon kikre gondolhatott Huszti a balul elsült bemutatkozása után?

A gödörben levő Mol Fehérvár az alábbi összeállításban játszott:

Kovács D. – Nego, Fiola, Stopira, Heister – Houri, Makarenko (Lednev, 70.) – Funsho, Bumba (Pokorny, 59.), Schön – Kodro.

Lehet találgatni, hogy a találkozó után Huszti Szabolcs kikre gondolt a nyilatkozata elején:

– Nagyon csalódott vagyok az eredményt illetően, sajnos egy-két ember nem úgy áll hozzá a csapathoz, ahogy kellene. Szeretném azokat az embereket megtalálni, akik élnek-halnak a Vidiért. Azokat fogom játszatni, akik a klubért küzdenek, még akkor is, ha esetleg papíron kevesebb kvalitással rendelkeznek. Természetesen voltak pozitív dolgok is, több helyzetünk volt, mint a PAFC-nak, de sajnos nem sikerült gólt szereznünk. Két nap nem sok mindenre elég, ezt tudtuk. Mindenki tiszta lappal indul nálam, de már tapasztaltam néhány dolgot az elmúlt napokban. Biztos, hogy lesznek változások a csapatban a Paks elleni meccsen, amelynek a kezdéséig már csak egy regeneráló és egy meccs előtti edzése van a keretnek. Hogy pozitívumokat is említsek: Schön Szabival például elégedett voltam, először játszott kezdőként, jól megoldotta a feladatát, hasonló karaktereket keresek, mint ő – nyilatkozta a Mol Fehérvár vezetőedzőjének hétfőn kinevezett Huszti Szabolcs csapata honlapján.

(Forrás: Molfehérvárfc.hu)

Hornyák Zsolt, a nyolcaddöntőbe jutott Puskás Akadémia trénere a következőket mondta:

– Azért jöttünk ma este Székesfehérvárra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. A legnehezebb ellenfelet kaptuk a kupában, nagy alázattal érkeztünk a mérkőzésre. Az volt a szándékom, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, a játékosok érezzék a bizalmat, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen is számítok rájuk. A mérkőzés nagy részében elégedett voltam a mutatott játékkal, sikerült ellenfelünket már a saját tizenhatosa előtt letámadnunk, sokszor szereztünk magasan labdát, ahogy azt kértem a játékosaimtól. Az utolsó 15-20 perccel voltam csupán elégedetlen – ezért is cseréltem le Colley-t –, ekkor sokszor behúzódtunk a kapunk elé, ezt pedig a Vidi igyekezett kihasználni, de kapusunk jól védett és a védősorunk is stabil volt. A sikernek örülünk, de szerények maradunk, hétvégén pedig egy újabb nehéz meccs vár ránk az FTC ellen.

A nyolcaddöntő sorsolására csütörtökön 20 órától kerül sor az M4 Sporton.

Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért)

szerdai eredmények:

Mol Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)

Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–ZTE FC 0-2 (0-1)

Iváncsa KSE (NB III)–Ferencvárosi TC 3-2 (1-2, 2-2, 3-2) - hosszabbítás után

Credobus Mosonmagyaróvár (NB II)–Kisvárda Master Good 0-3 (0-1)

BTE Felsőzsolca (megyei I.)–MTK Budapest (NB II) 0-6 (0-1)

Debreceni EAC (NB III)–Debreceni VSC 0-4 (0-2)

FC Nagykanizsa (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 1-4 (0-1)

Balatonfüredi FC (NB III)–Paksi FC 0-3 (0-1)

Nagyatádi FC (megyei I.)–Monor (NB III) 0-3 (0-2)

Nyergesújfalu SE (megyei I.)–Mezőkövesd Zsóry FC 1-4 (0-3)

Budafoki MTE (NB II)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 0-0) - hosszabbítás után

ESMTK (NB III)–BFC Siófok (NB II) 3-1 (1-1, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

Szombathelyi Haladás (NB II)–Budapest Honvéd 1-2 (1-2)

FC Ajka (NB II)–Újpest FC 1-3 (1-1)

kedden játszották:

ETO FC Győr (NB II)–Kecskeméti TE 1-0 (1-0)

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)–Vasas FC 1-2 (0-1)

Borítókép: Huszti Szabolcsnak nem sikerült a bemutatkozása (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)