Ajándékba adta az első félidőt a magyar válogatott a bosnyákoknak

Ilyen is ritkán fordul elő: a játékosok gyalog mentek el egy világbajnoki-selejtezőre. Ám nincs ebben semmi rossz, nem a busz kapott defektet, egész egyszerűen a magyar és a bosnyák válogatott alig száz méternyire lakik a Jugoszlávia színeiben olimpiai és Európa-bajnok bosnyák Mirza Delibasicról elnevezett szarajevói sportcsarnoktól, nem is volt más megoldás, mint rendőri kísérlettel átsétálni – nem mintha bárki is bántani akart volna bárkit is.

Amikor a mérkőzés megkezdődött, már tudni lehetett, hogy Montenegró nyert Csehországban, azaz ennek a találkozónak a nyertesét továbbra is megelőzi a tabellán a csoport harmadik helyéért zajló versenyfutásban. Ezért aztán különösen megnőtt a tét, hiszen a vesztes komoly lépéshátrányba kerülhet, a hatfős csoportok első három-három helyezettje jut ki a jövő évi világbajnokságra, így nagyon nem mindegy, hogy Montenegró mögött ki marad ott harcban a vb-ért.

Fotó: MKOSZ/Girgácz Péter

A magyar válogatott a Real Madrid sztárja, Hanga Ádám nélkül lépett parkettre, a bosnyákok pedig nem számíthattak Hanga klubtársára, Dzanan Musára 0ľ és ami még nagyobb veszteség, az NBA-s Portland sztárjára, Jusuf Nurkicra sem. Pokoli hangulatot teremtett a mintegy négyezer néző, a magyar támadásokat folyamatosan és hangosan fütyülték végig. Ennek ellenére Filipovity Márkó, majd Váradi Benedek triplával nyitott, a házigazdák elsősorban – ahogyan az várható volt – a palánk alól szerzett kosarakkal tartották a lépést. Mindkét oldalon nagyon meg kellett harcolni minden labdáért és lehetőségért, fej fej mellett haladtak előre a csapatok, ám a negyed utolsó két percében a magyar óriási ziccerekben hibázott, ezért a bosnyákok kicsit elléptek, Filipovity két újabb triplájának köszönhetően nem sokkal.

Sajnos a házigazdák keze is elsült kétszer a hárompontos vonalon túlról, nálunk pedig Filipovityon kívül nem volt, aki a gyűrűbe talált volna, két perc alatt kilencre nőtt a hátrány. Ezt nem sikerült tartósan csökkenteni az eladott labdák miatt, és az is sokat ártott, hogy a bosnyákok rendszeresen második esélyekhez jutottak a lepattanók megkaparintásával. Nem ment a magyar csapatnak a játék, olyan kulcsemberek nem tudtak jó teljesítménnyel előrukkolni, mint Vojvoda Dávid, Perl Zoltán és Benke Szilárd. A hazai csapat szinte minden támadása kosárral végződött, így a félidőre alaposan megnövelte az előnyét, 52-38-ra vezetett.

Fotó: MKOSZ/Girgácz Péter

Kulcskérdés volt a folytatásra, hogy feljavul-e a védekezés. Ez megtörtént, de sok erőt felemésztett, hogy a bosnyákok olykor háromszor is próbálkozhattak, mert a lepattanók zöme továbbra is az övék lett, és már 17 pont is volt a különbség. Ennek ellenére araszolva ugyan, de zárkózott a magyar csapat, Filipovity újabb, Benke és Golomán első triplája sokat számított, 59-55-lett a eredmény a 27. percben. Váradi büntetőivel pedig kettőre olvadt a hátrány, azaz visszajött a vesztettnek látszó meccsbe a magyar válogatott! Vojvoda duplája az egyenlítést, Perl duplája a pedig a vezetést is meghozta, ezt a negyedet 26-10-re hozta a csapat.

Még pokolibbá vált a hangulat, és óriási lett a feszültség a pályán is a negyedik játékrészre. Mindkét csapat idegesen kosárlabdázott, sok hibával. A magyar dobások rendre célt tévesztettek, a bosnyákok a negyed derekán nem, és a hazai csapat hét ponttal ellépett. Küzdött, harcolt a magyar együttes, és Benke hárompontosa egy perccel a vége előtt ismét éltette a reményeket, de 46 másodperccel a vége előtt egy újabb elveszített lepattanócsata miatt megint hétre nőtt a hátrány, 83-78 lett a vége. A gyenge első félidő miatt a remeklés a harmadik negyedben kevés volt a sikerhez, azt a húsz percet ajándékba kapták a házigazdák. Végzetes volt a bosnyákok 26 támadólepattanója és az is, hogy a magyar kulcsemberek nagyon hullámzó teljesítményt nyújtottak.

Világbajnoki selejtező, harmadik kör, K csoport, 9. forduló: Bosznia-Hercegovina–Magyarország 83-78 (23-18, 29-20, 10-26, 21-14), Csehország–Montenegró 56-65, Litvánia–Franciaország 65-90, a csoport állása: 1. Franciaország 16, 2. Litvánia 16, 3 Montenegró 15, 4. Bosznia-Hercegovina 14, 5. Magyarország 13, 6. Csehország 12.

Borítókép: Óriási csata dúlt minden helyzetért (Fotó: MKOSZ/Girgácz Péter)