Courtois-t nem fogják megdicsérni, Marokkó lenyomta Belgiumot

Belgium az első csoportmérkőzését, a Kanada ellenit nem éppen esélyeshez méltó teljesítménnyel nyerte meg, igaz, a csapat sztárja, Kevin de Bruyne szerint koruk miatt nem is sorolhatók a világbajnoki trófea várományosai közé. Az észak-amerikaiak ellen is „öregurasan” játszottak, mindössze Michy Batshuayi megvillanásának köszönhették, hogy 1-0-ra győztek.

Marokkó ellen talán kissé összekapták magukat, és az 5. percben kis híja volt, hogy Batshuayi ismét betaláljon, de Munir bravúrral védett. A belgák másik nagy helyzete az első félidőben De Bruyne nevéhez kötődött, szabadrúgása alig az afrikaiak kapuja felett szállt el.

Azt viszont egyáltalán nem lehet állítani, hogy Marokkó válogatottja alárendelt szerepet játszott, sőt! Achraf Hakimi veszélyeztetett, Hakim Zijes lubickolt, ráadásul szabadrúgásból gólt is szerzett, ám nagy bánatára les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A fordulás után Eden Hazard mutatott be egy cselsorozatot, majd tüzelt, Munir kapus viszont újra a helyén volt, ahogy később Dries Mertens lövésénél is ugyanez volt a helyzet. A másik oldalon Sofiane Boufal dolgoztatta meg a belga védelmet, Abdelhamid Szabiri éles szögből érkezett szabadrúgása pedig Thibaout Courtois-n is kifogott, a kezei alatt utat talált a kapuba a 73. percben.

A világranglista második helyezettje a bekapott gól után nem tudott megújulni, erre pedig alaposan ráfázott, Zakaria Abuklal ugyanis a hosszabbítás alatt megduplázta a marokkóiak előnyét. Zijes előbb a védőjét oktatta, utána a csapattársa elé tette a labdát, Abuklal pedig közelről bebombázta azt.

Az afrikai csapat így a világbajnokság sokadik meglepetését okozva 2-0-ra legyőzte Belgiumot, az F csoport élére állt, s immáron zsinórban hatodik mérkőzésén nem kapott gólt. Belgium visszacsúszott a második helyre, és rendeznie kell a sorait az utolsó forduló előtt, amikor Horvátországgal küzd meg. Marokkóra Kanada ellen fejezi be a csoportkört.

Világbajnokság, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Belgium–Marokkó 0-2 (0-0)

Gólszerző: Szabiri (73.), Abuklal (92.)

Az állás: 1. Marokkó 4 pont, 2. Belgium 3, 3. Horvátország 1, 4. Kanada 0.

