Drámai a helyzet, az életben maradásért küzdenek itthon az úszósportban

Ahol elkerülhetetlenné vált az ideiglenes bezárás, onnan, akit csak lehet, közeli létesítményekbe igyekeznek átirányítani, hogy a vizes sportág ne sodródjon annál is kilátástalanabb helyzetbe, mint a Covid-járvány idején. Az egész országra kiterjedő logisztikai hadművelet megvalósítási terve vizsgázik ezekben a napokban, ami az érintettek összefogására épül, beleértve az úszók szüleit, akiknek az áldozatos segítségvállalására egyre inkább szükség van.

A „hadműveleti központ” a Magyar Úszószövetség. Wladár Sándor elnök és munkatársai minden más sportágat megelőzve már akkor részletes tanulmányt és megvalósítási tervet készítettek el, majd tettek le a döntéshozók asztalára, amikor még csak sejteni lehetett, hogy mekkora lesz a baj. A tervezés bonyolultságára utal, hogy az uszodai létesítmények egy részét jelenleg a Nemzeti Sportközpont üzemelteti, másoknak vagy a helyi önkormányzat vagy az egyesület a fenntartója.

A budaörsieknek menniük kellett

Az önkormányzati tulajdonban lévő Budaörsi Városi Uszoda november elseje óta zárva tart, azóta az úszók edzéseit a Tüske Uszodában és a Gazdagréti Tanuszodában tartják meg.

– Próbáltunk megállapodni az érdi és a törökbálinti létesítmények üzemeltetőivel is, de nem tudtak segíteni, mert nincs szabad kapacitásuk. Át kellett térnünk az ingázásra, aminek megvannak a maga nehézségei, de így is örülnünk kell annak, hogy legalább van hová mennünk – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Jókuti Péter, a Budaörsi Sportclub edzője, aki emellett a MUSZ egyik régióvezetője is. – Munkatársaimmal, Kovács László vezetőedzővel és Majorfalvi Éva edzővel azon vagyunk, hogy a munka ugyanolyan színvonalon folytatódjon, ahogy eddig, az év hátralévő része pedig a túlélésről és ne a lemorzsolódásról szóljon. Nincs saját buszunk, bérlésre pedig nem futja, ezért a gyerekek szállításáról a szülőknek kell gondoskodniuk. Tisztelet az úszóapukáknak és anyukáknak, akik hajnalok hajnalán viszik a gyerekeiket az edzések új helyszínére, de arról is gondoskodniuk kell, hogy időben visszaérjenek Budaörsre, mert az első órát nem késhetik le az iskolájukban. Ez időt, pénzt, fáradságot jelent a számukra, szóval le a kalappal előttük. Ráadásul azt is elfogadták, hogy hét év után 15 ezerről húszezerre kellett felemelnünk a havi tagdíjat. Hozzá kell tennem, hogy amíg az uszodánk nem zárt be, az önkormányzatnak köszönhetően a létesítményt ingyen használhattuk, a jövőben viszont keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy a szükséges pénzügyi források a rendelkezésünkre álljanak. Támogatókat keresünk, a szülőktől is segítséget kérünk, de talán az Adjuk össze közösségi adományozás is segíthet rajtunk – hangsúlyozta a 33 éves szakember.

A szegediek maradhatnak

Szerencsésebbek a Szegedi Úszó Egylet versenyzői és edzői, akik maradhatnak a megszokott helyükön, tehát a Tiszavirág Sportuszodában folytathatják a munkájukat. A sikeres klub illusztris tagja többek között a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna, ugyanúgy az „új hullámos” Pádár Nikolett, aki idén öt aranyérmet nyert a junior világbajnokságon, a római Európa-bajnokságon pedig a bronzérmes váltót erősítette.

– Nem tudni, hogy mit hoz a jövő, de a jelenlegi helyzetünket biztonságosnak érezhetjük, ami annak is köszönhető, hogy több lábon állunk. Támogatást kapunk a szegedi önkormányzattól, jelentősnek mondhatóak a tagdíjakból befolyó bevételeink, és részesülünk abból az állami támogatásból is, amelyet a MÚSZ juttat el hozzánk. Ugyanakkor az uszodahasználatért fizetnünk kell és a belépőjegyeket is meg kell vásárolnunk – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Nagy Attila, a Szegedi Úszó Egylet elnöke. – Háromszáz gyerekúszó és előkészítős, valamint 120 igazolt versenyző felkészítéséért vagyunk felelősek és erről hétfős edzői stáb gondoskodik. Nem akarok nagy szavakat használni, de mi is azok közé tartozunk, akik más szakosztályokkal együttműködve az életben maradásért küzdenek, azért, hogy a hosszú távú terveinket valóra tudjuk váltani. Amerre látok a régiómban, mindenhol azt tapasztalom, hogy a klubok készek segíteni egymásnak, és erre az összefogásra a jövőben még nagyobb szükség lehet. Mi is ott segítünk, ahol tudunk, most például egy felzárkóztató edzőtábornak adunk otthont – mondta befejezésül a szegedi úszóműhely első embere.

Borítókép: Pádár Nikolett a Tiszavirág Sportuszodában folytathatja a felkészülését (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)