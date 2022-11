Elsöprő harmadik negyeddel látványosan nyert a magyar válogatott

Például rögtön Csehország ellen, amelyet augusztusban idegenben le tudott győzni, most pedig muszáj volt legyőzni. Ivkovics Sztojan a szarajevói keretet nevezte erre a találkozóra is, és már egyáltalán nem beszélt a hiányzókról, csak azokra összpontosított, akiket pályára küldhetett. Ez már csak azért is volt jogos, mert a cseheknél is sokan nem játszhattak ezen a meccsen. A kezdőcsapatba Vojvoda Dávid, Benke Szilárd, Mikael Hopkins, Váradi Benedek és Filipovity Markó került be, és Szombathelyen mintegy háromezren ültek a lelátón.

Az első percekben fej fej mellett haladt egymás mellett a két csapat, mutattak szép dolgokat, de hibáztak is, majd a negyed derekán 11-5-re elhúzott a magyar együttes. Jellemző a teljesítmények hullámzására, hogy ezután a csehek egy 9-0-s vezetéssel fordítottak, majd elléptek 19-13-ra. Nálunk sem a védekezés, sem a támadás nemigen működött. A folytatásban az előbbi feljavult, ám a távoli és középtávoli dobások zöme célt tévesztett. Nem egy ember vitte a hátán a csapatot, a 17. percig például kilenc magyar játékos lépet pályára, és mindegyikük neve mellett állt már pont.

Fotó: Girgász Péter / MKOSZ

A vendégek játéka egyszerű volt: a 217 centire nőtt Ondrej Balvin bement a palánk alá, a többiek triplákkal próbálkoztak, ő meg igyekezett megszerezni a lepattanót. Ez olykor működött, olykor nem, de tény, a cseh centert nehéz volt semlegesíteni a lepattanóknál. Szerencsére az ellenfél játékosainak a keze sem sült el félelmetesen, a szünet előtt pedig sikerült Golomán György három büntetőjével fordítani, és a magyar válogatott hárompontos előnnyel érkezett el a nagyszünetig.

És nagyszerűen folytatta: Filipovity gyönyörű triplájával, majd látványos duplájával is ez az előny másfél perc alatt tízre nőtt. A cseheket továbbra is Balvin lepattanói tartották életben egy ideig, mert többször is kaptak második esélyt azoknak köszönhetően. Ettől függetlenül a magyar csapat elkapta a ritmust, Perl Zoltán hárompontosával és néhány gyors indítással a 27. percben 55-40-re változott az eredmény. Ezt a negyedet egyértelműen uralta a csapat, nagyon állva hagyta az ellenfelét, Hopkins triplája is beakadt a dudaszó pillanatában, és 31-10-re nyertük ezt a játékrészt.

Fotó: Girgász Péter / MKOSZ

Márpedig 24 pontos előnyből (67-43) egész egyszerűen lehetetlen volt elveszíteni a mérkőzést. Ez érződött is a folytatáson, egy idő után Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány időt is kért, mert a nagy előny könnyelműséget szült. Filipovity két triplával vitte újra húsz fölé az előnyt, és ez már állandósult is. Ivkovics Sztojan pályára küldte a fiatal Lukács Norbertet és Kiss Dávidot, akik ezt pontokkal köszönték meg, és az utolsó perceket már okkal ünnepelte végig a szombathelyi közönség. A magyar válogatott azért is nyert simán, mert mindössze öt labdát adott el, a cseh pedig tizenkilencet. Csak Filipovity Márkó (15) és Mikael Hopkins (11) jutott tíz pont fölé, viszont a pályára lépett tizenkét játékosból tizenegy a gyűrűbe talált, azaz ezt a sikert tényleg csapatként aratta a magyar válogatott, amely így még reménykedhet akár a harmadik helyben is.

Világbajnoki selejtezők, 3. kör, K csoport, 10. forduló: Magyarország–Csehország 83-69 (18-21, 18-12, 31-10, 16-26), a többi mérkőzés lapzártánk után ért véget.

Borítókép: Vojvoda Dávid is nagyot harcolt ezen a meccsen (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)