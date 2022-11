A csehek ellen lehet javítani, de már tilos hibázni a vb-selejtezőkön

Sajnos az élet igazolta azt, amit a szövetségi kapitány jó ideje hajtogat: a megfelelő fizikum hiánya a gátja az előrelépésnek. A magyar válogatott sokat haladt előre, ott lehetett két egymást követő Európa-bajnokságon, most a világbajnoki selejtezők harmadik köréig is eljutott, ám úgy tűnik, itt a határ. Szarajevóban ajándékba adott egy félidőt a szellős védekezésével és a gyenge dobószázalékával, ám a harmadik negyedben megmutatta, mire képes, akkor 17 pontos hátrányból fordított. Végül nem jött össze a győzelem, aminek az oka egy egyszerű számadat: a hazai csapat 47, a magyar 29 lepattanót szedett le. Ez egyértelműen a bosnyákok fizikális, tehát a magasságban és a testi erőben megmutatkozó fölényét mutatja, és míg az előbbi adottság, az utóbbi nagyon is fejleszthető lenne.

A szombathelyi Perl Zoltán a csehek ellen hazai pályán bizonyíthat. Forrás: Fiba.com

– A srácok betartották az utasításokat, de a támadólepattanók megpecsételték a sorsunkat – mondta Ivkovics Sztojan. – Győzelmet vártam ezen a meccsen, kiindulva a korábbi portugáliai, montenegrói, csehországi sikerünkből. Volt is esélyünk, kétpontos vezetésünknél többször támadhattunk az előny növeléséért, de kicsorgott, lecsorgott a labda, az ellenfélnél a center Kenan Kamenjas meg talán életében nem dobott triplát, most persze hogy behullott neki. Hiába kaptunk ki, azonkívül, hogy franciák vb-szereplőnek tekinthetők, még mindenkinek van esélye. Az elsődleges célunk teljesíthető, a csoport negyedik helyének megszerzése a következő sorozat sorsolásánál lenne fontos.

A remény akkor élhet tovább, ha a magyar válogatott már nem hibázik, ma Szombathelyen legyőzi Csehországot, februárban nyer Litvániában, majd visszavág itthon a bosnyákoknak, és persze a többi eredmény is számunkra kedvezően alakul. Az, ami rajtunk múlik, papíron teljesíthető, a többi pedig a szerencsén is múlik. Az első lépés tehát hétfő este következik, azt a cseh csapatot kell megverni, amelyet a magyar a nyár elején idegenben 82-79-re legyőzött. Nálunk továbbra sem szerepelhet a klubkötelezettségei miatt a Real Madrid sztárja, Hanga Ádám és a fizikailag legerősebb magyar kosaras, a sérült Eilingsfeld János – vele alighanem másként alakult volna a szarajevói mérkőzés –, de az ellenfél sem vetheti be a legnagyobb sztárjait, Tomas Satoranskyt és Jan Veselyt, akiket a Barcelona nem enged el az Euroliga miatt.

Nagyon keményen kell védekezni a siker érdekében. Forrás: Fiba.com

A csehek pénteken otthon 65-56-ra kikaptak Montenegrótól, és jelenleg a csoport utolsó helyén állnak, és más stílust képviselnek, mint a bosnyákok, nem annyira az erőre alapozzák a játékukat. Ivkovics Sztojan ugyanarra a felfogásra számít, amit júniusban kapott az ellenféltől, azaz tudja, mire kell felkészülni. A szövetségi kapitány Szarajevóba több fiatal játékost is elvitt, de közülük csak Somogyi Ádámnak adott néhány percet. Más rotációt tervezett, ám a vesztes állásnál nem akart túl nagy terhet tenni a tapasztalatlanabb kosarasaira, ám nagyon valószínű, hogy hétfőn este Szombathelyen a jó formában lévő szolnoki Lukács Norbert és a fehérvári Pongó Marcell is lehetőséget kap.

Itt a gyors lehetőség a javításra, és a magyar csapat ebben jó. Emlékezhetünk, az idén februárban itthon gyenge játékkal kikapott Montenegrótól, három nappal később pedig remekelve visszavágott Podgiricában.

Világbajnoki selejtezők, 3. kör, K csoport, 10. forduló: Magyarország–Csehország, Szombathely, 18.00 (tv: M4 Sport), Montenegró–Litvánia 19.00, Franciaország–Bosznia-Hercegovina 20.30. A csoport állása: 1. Franciaország 16, 2. Litvánia 16, 3 Montenegró 15, 4. Bosznia-Hercegovina 14, 5. Magyarország 13, 6. Csehország 12.

Borítókép: Vojvoda Dávid pontjaira ezúttal is nagy szükség lesz (Forrás: Fiba.com)