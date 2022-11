Győzelemmel, szépen akar búcsúzni a női kézilabda-válogatott az Eb-től

A szlovénok elleni holnapi búcsúval kapcsolatban Albek elmondta, hogy nem kérdés, a győzelem reményében lép pályára a magyar válogatott. – Mindenképpen meg szeretnénk nyerni az utolsó mérkőzésünket. Tudjuk, hogy nehéz lesz; a szurkolók óriási hangulatot csinálnak majd a csarnokban. De nekünk nincs miért tartogatnunk az erőnket, mindent ki kell adnunk magunkból. Ki kell egyensúlyozni az erőfölényüket, hogy két ponttal menjünk haza – mondta a fiatal átlövő. Albek hozzátette, olykor azt érezte, mintha csak az U19-es Eb-n játszana, amikor Vámos Petrával és Kuczora Csengével alkotta a belső hármast. Ebből is látszik, milyen fiatal és talán milyen sokra hivatott a magyar válogatott.

Márton Gréta mindent ki akar adni magából a szlovénok ellen. Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Márton Gréta abban bízik, hogy a Stozica Arénában várható telt ház, és a parázs meccshangulat nem csak a szlovén, a magyar válogatott játékosait is segíti majd. – Talán ez rajtunk is tud lendíteni. Az utolsó mérkőzésünk már tét nélküli, és éppen ezért nekünk már nincsen veszítenivalónk, a becsületünk a tét. Jó lenne, ha győznénk. A legutóbbi két alkalommal szoros meccseket játszottunk ellenük. Akkor Ana Gros nem játszott, szerdán az ő semlegesítése lesz a kulcs. A felkészülési mérkőzésen jól mentek a betörések és a szélekre is több labda érkezett. Bízom az átlövő játékosainkban, ők nagyon tehetségesek és jó kezük van. Ha magabiztosak és sikerülnek az első lövések, akkor sokat tudnak nekünk segíteni. Bennem már nem maradt sok. Én mindig úgy próbálok játszani, hogy utána tiszta legyen a lelkiismeretem. A szlovénok ellen szükség lesz az utolsó erőtartalékokra – mondta a fradista szélső.