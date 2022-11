Kovács Zsófia hibázott, de sok dicséretet kaptak a magyarok

Kovács Zsófia hetedik helye volt a magyar küldöttség legjobb helyezése Liverpoolban, azaz első ránézésre a kiemelkedő eredmény elmaradt. Az összkép azonban pozitív, a fiatal magyar csapat több szempontból is a 21. század legerősebb eredményét érte el. 1993 után először volt két magyar a férfi egyéni összetett döntőben: Eb-ezüstérmesünk, Mészáros Krisztofer tizennegyedik, Balázs Krisztián tizenötödik helyen zárta a finálét. A magyar férficsapat tizenkettedik helye pedig az 1997-es tizedik pozíció óta a legjobb eredmény ebben a számban. Utóbbi azért is nagyon fontos lehet, mert a párizsi olimpiára nemenként tizenkét csapat jut ki, s ezek a nemzetek öt-öt kvótát kapnak, a többi ország képviselőinek sokkal nehezebb beverekedniük magukat a mezőnybe. A női csapat a tizennegyedik helyet szerezte meg Liverpoolban, de ennek az értékét is növeli, hogy három szeren nélkülözniük kellett Kovács Zsófia gyakorlatát az összpontszám megállapításakor.

– Nagyon dicsérik a külföldiek a magyar versenyzőket. Rendeztek a férfi- és a női szakágnak is kerekasztal-beszélgetést, és mindenütt elhangzott, hogy a magyarokkal újra számolni kell, ott kopogtatunk az olimpiai kvalifikáció kapujában, mind a férfiaknál, mind a nőknél. Bízom abban, hogy úgy tudunk tovább készülni, ahogy eddig, hogy a feltételek adottak lesznek, és nem jön közbe sérülés – fogalmazott a magyar delegáció vezetője, Altorjai Sándor.

Borítókép: Kovács Zsófia világbajnoki hetedik lett gerendán (Fotó: Facebook/Magyar Torna Szövetség)