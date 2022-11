Kuczora Csenge szerint nem lehetetlen legyőzni a szlovénokat az Eb-n

Kuczora szerint nem lehetetlen küldetés legyőzni a házigazdát az utolsó magyar érdekeltségű Eb-mérkőzésen.

– Egymásból és magunkból kell erőt merítenünk, ki kell húznunk egymást a gödörből, mert ezt másképp nem lehet megcsinálni.

A szlovénokkal játszottunk két edzőmeccset az Eb előtt, de ott nem szerepelt a hazaiak legjobbja, Ana Gros. Októberben a védekezésünk és a támadásunk is jobb volt, szerintem ezekből az élményekből töltekezhetünk.

A fiatal irányító úgy véli, hogy a Stozice Arénában a szlovén szurkolók túlsúlya nem hat bénítóan a magyar válogatottra. – A mi csapatunk nagy része már játszott meccset nagyobb közönség előtt, szerintem a szurkolói hangulatot kezelni tudjuk, ezzel biztosan nem lesz gond.

Ami pedig a játékos önértékelését illeti, Kuczora jellemezte az Eb-n mutatott formáját. – A hit sokat számít, sajnálom, hogy csak az utolsó előtti meccsen tudtam megmutatni, hogy mire is vagyok képes. Nemcsak odaálltam és lőttem, hanem el is hittem, hogy az a lövés pontos lesz, és be is megy. Kár, hogy csak a végére állt ez így össze bennem. Bízom benne, hogy hosszú távon kiharcolhatom a helyem a válogatottban, de természetesen tisztában vagyok azzal, hogy rengeteget kell tennem ezért. Soha nem dőlhetek hátra – mondta a váci játékos.