Legutóbb Talmácsi Gábornak sikerült, ami most összejött egy magyarnak

Ahogy azt sejteni lehetett, meglett az eredménye annak, hogy Kovács Bálint évről évre egyre eredményesebben szerepel a különböző hazai és nemzetközi megméretéseken. Idén a 2022-es Endurance-világbajnokságon a H-Moto Team versenyzője három 24 órás viadalon is rajthoz állt, és a HUMDA Academy támogatott pilótája a belga Spa-Francorchampsban 5., míg a Bol D’oron a hatodik helyen zárt a Superbike mezőnyében. Nem véletlen, hogy felfigyelt rá a BMW, amely a 2023-as szezonra gyári szerződést kínált fel a 21 éves magyar motorosnak, aki így az IDM Superbike kategóriájában versenyez a BCC-Alpha-Van Zon Racing Teamnél.

– Még most is alig hiszem el, hogy gyári pilóta leszek jövőre, ráadásul az IDM legerősebb és legnagyobb csapatánál. Ez egy elképesztő lehetőség a számomra, ami nagyon fontos lépése lesz a karrieremnek. Valamennyi, azaz mind a hét futamon rajthoz állok, és ami nagyon fontos, valamennyi pályát ismerem már, hiszen két éven keresztül versenyeztem itt a Suzuki Cupban. Az Endurance-világbajnokságon való jó szerepléshez ez egy egészen jó alapot ad, ahol a tempóm jelentősen fejlődhet, hiszen ismét tizedekért, századokért megy majd a csata. Megint egy új márkával kell megismerkednem majd, hiszen BMW-vel eddig maximum tíz kört teljesítettem. Természetesen lesz teszt a bajnoki rajt előtt, így lesz időm megismerni a motort. Nagyon bizakodó vagyok, hiszen egy rendkívül erős bajnokság legjobb csapatában fogok gyári pilótaként versenyezni, és nem tartom elérhetetlennek, hogy már a szezon második felében akár a dobogóra is odaérjek – fogalmazott Kovács Bálint.