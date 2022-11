Nadal az első világbajnoki címére hajt – kezdődik az ATP-vb

A nyolcfős szupertorna tavaly debütált az északolasz városban, miután előzőleg 12 éven át London volt a helyszín. Az első torinói bajnok a német Zverev lett, aki a fináléban Danyiil Medvegyevet verte. Kettejük közül csak az oroszok 2020-as világbajnoka lesz ott ismét, mivel Zverev a Roland Garros júniusi elődöntőjében elszenvedett súlyos bokasérülése óta harcképtelen, és csak decemberben tér vissza.

Így a jelenlegi mezőnyben Medvegyev a legutóbbi bajnok, hiszen 2020-ban ő diadalmaskodott a Dominic Thiem ellen döntőben. – A 2020-as szezon furcsa volt a Covid-járvány miatt – emlékezett vissza az orosz teniszező. – Sokáig nem játszottunk, és lassan lendültem formába, nekem a londoni ATP-vb-re álltak össze a dolgok. Az elődöntőben Rafael Nadal a győzelemért szervált ellenem, a fináléban pedig Thiem eleinte jobb volt nálam. A második szettben 3-3-nál bréklabdája volt, ekkor ütemet váltottam, és végül a legjobb meccsemet játszottam a szezonban. Az ATP-vb megnyerése felejthetetlen élmény volt.

Most a címvédő Zverev mellett a jelenlegi világelső, Carlos Alcaraz sincs ott a mezőnyben. A mindössze 19 éves spanyol tavaly még Milánóban vett részt az U21-es világbajnokságon, amelyet meg is nyert, idén pedig a felnőttek között is esélyesnek számított volna, ám a US Open címvédője hasfalsérülés miatt feladta a párizsi negyeddöntőjét, és legalább hathetes kihagyás vár rá.

Az idei vb-ről így sem hiányoznak a nagy nevek

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal, az ötszörös világbajnok Novak Djokovics, a 2019-ben győztes Sztefanosz Cicipasz, a 2020-as első Danyiil Medvegyev, az idén két GS-döntőben vesztes Casper Ruud, az orosz Andrej Rubljov, továbbá az újonc Felix Auger-Aliassime és Taylor Fritz alkotja a nyolcast.

Közülük a 21 GS-trófeánál tartó Djokovics számít favoritnak, aki a Roland Garros óta a párizsi keménypályás fináléban kapott ki először ranglistapontot adó viadalon. Djokovics 13 meccsből álló győzelmi sorozatát Holger Rune szakította meg, de a szerb klasszis bizakodó maradt a torinói vb előtt: – A vereség miatt csalódott voltam, mert nem sok hiányzott az újabb sikerhez, de a játék színvonala magas volt, és azt gondolom, jók a kilátásaim vb-n. Persze Torinóban minden meccs olyan lesz, mint egy döntő, ott nincsenek könnyű ellenfelek.

Az első vb-diadalára hajtó Nadal a US Open nyolcaddöntője óta nem nyert mérkőzést. A 36 éves spanyol sztár a 17. vb-jére készül, de eddig csak két döntőt vívott (2010, 2013). Alcaraz visszalépése miatt ugyanakkor Nadal és Cicipasz is világelső lehet a vb után, utóbbinak ehhez egyszer sem szabad kikapnia.

A rekordot jelentő, 14,75 millió dolláros összdíjazásból a bajnok veretlensége esetén 4,7 millió dollárt kasszírozhat a torinói Pala Alpitourban. Ez minden idők legnagyobb pénzdíja lenne, amit játékos egyéniben kap tornagyőzelemért.

A vb csoportjai:

Zöld csoport: Rafael Nadal (spanyol, 1.), Casper Ruud (norvég, 3.), Felix Auger-Aliassime (kanadai, 5.), Taylor Fritz (amerikai, 8.)

Piros csoport: Sztefanosz Cicipasz (görög, 2.), Danyiil Medvegyev (orosz, 4.), Andrej Rubljov (orosz, 6.), Novak Djokovics (szerb, 7.) Vasárnapi meccsek:

Ruud– Auger-Aliassime 14.00

Nadal–Fritz 21.00

Borítókép: Rafael Nadal (Fotó: Anadolu Agency via AFP/Lev Radin)