Nagyon megharcolt a győzelemért Hollandia Szenegál ellen

A hollandok is azok közé tartoztak, akik nagyon szerettek volna szivárványos karszalaggal a csapatkapitányon pályára lépni, ám végül ők is meghátráltak. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kilátásba helyezte az ezt viselő játékos azonnali sárga lapos figyelmeztetését, és ez túl nagy ár lett volna. Ugyanakkor a holland szövetség rosszalló közleményt adott ki: „Hogy a FIFA a pályán akar minket megbüntetni, az egyedi és ellenkezik a sport szellemiségével, amely milliókat köt össze. Továbbra is képviseljük és terjesztjük a One Love üzenetét, de az első számú célunk, hogy meccseket nyerjünk. Senki nem szeretné, ha a csapatkapitánya sárga lappal kezdené a mérkőzést.”

Fotó: AFP

Márpedig meccset nyerni nem mindig könnyű, ezt a holland válogatott azonnal meg is tapasztalhatta az első mérkőzésén Szenegál ellen a katari világbajnokságon. Az első félidő jó iramú játékot hozott, némi meglepetésre az afrikai csapat játszott enyhe mezőnyfölényben, a hollandok pedig kontrákra spekuláltak. Mivel utóbbiak előtt több terület adódott, előttük nyíltak nagyobb helyzetek a gólszerzésre, ám azokat mind kihagyták. A szünet után sem változott a kép, a két csapat szorgalmasan gyúrta egymást, de egyikük sem boldogult.

Az afrikai együttes teljesen egyenrangú ellenfele volt az európainak, többször is a kapuja elé szorította az ellenfelét, és az amúgy újonc Andries Noppert kapusnak kétszer is nagy bravúrral kellett védenie. Ennek ellenére a 84. percben Hollandia szerezte meg a vezetést: Cody Gapko a szenegáli kapust, Mendyt megelőzve az ötösről fejelt a hálóba Frenkie de Jong pazar beadásából. A játékvezető nyolc percet hosszabbított, Szenegál támadott, és ráfizetett, mert már 99. percben egy gyors kontra végén Depay lövését Mendy kiütötte, de Klaassen 7 méterről a hálóba lőtte a labdát. Ezzel Hollandia nyert 2-0-ra, de Szenegál is közel járt a sikerhez, nagyon jó benyomást keltett, a látottak alapján esélyes a továbbjutásra.

Világbajnokság, csoportkör, 1. forduló, A csoport: Hollandia–Szenegál 2-0 (0-0), gólszerző: Gapko (84.), Klaassen (99.), korábban játszották: Ecuador–Katar 2-0 (2-0), gólszerző: Valencia (16., 31.)

Borítókép: Cody Gapko ünnepli a hollandok győztes gólját (Fotó: AFP/Ozan Kose)

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022